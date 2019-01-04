الرياض.. دعوة الراغبات في العمل بتعليم الكبار ومحو الأمية للترشح

محمد بن مسعود - الدمام - اعتماد تكليف 141 معلمة ومرشدة وتشديد على إطلاعهن على الإجراءات

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الراغبات في العمل في مدارس ومراكز تعليم الكبار وبرامج محو الأمية "بنات" من قائدات وإداريات ومعلمات ومرشدات طلابيات إلى التقديم للتكليف لهذا العمل وفق استمارات الترشيح الخاصة لدى قائدات المدارس، والرفع بها للمكتب التابعات له في موعد أقصاه 25/ 5/ 1440هـ.

من جهة أخرى، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي باعتماد تكليف (141) معلمة ومرشدة طلابية يمثلن الدفعة الثانية من الراغبات في العمل في مدارس ومراكز تعليم الكبار "بنات" المسائية، وذلك اعتبارًا من 1/5/1440هـ.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" ريم بنت محمد الراشد، أن توجيه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض جاء لوجود حاجة في المدارس المسائية وانقطاع بعض المكلفات وعدم مباشرة بعضهن.

ودعت "الراشد" قائدات المدارس والمراكز النسائية إلى إطلاع المكلفات وطالبات الترشيح على التنظيمات والمهام والواجبات والمكافآت في الدليلين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار للمرحلة الابتدائية "الإصدار الثاني" وبرامج محو الأمية، والتمشي بموجبه، ورفع المباشرات والمستحقات الشهرية والانقطاع لإدارة تعليم الكبار "بنات".

وشددت على توجيه المدير العام بأن أي إخلال بمسؤولية العمل وواجباته والإضرار بمصلحة الطالبات يعد تقصيرًا وتتحمل المكلّفة مسؤولية ما يترتب عليه.