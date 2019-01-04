السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة ، نجران) يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

// انتهى //

06:00ت م

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الرياض 28 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 04 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة ، نجران) يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .// انتهى //06:00ت م0002

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