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انت الان تتابع أمانة الشرقية لـ"الخليج 365": المواطن المنهار على كورنيش الدمام مخالف.. وهذه حقيقة الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن يبدي تذمره من عدم تمكينه من ممارسة البيع في أحد الميادين العامة على كورنيش الدمام وانهياره جراء ذلك وسقوطه على الأرض.. بأن المقطع قديم وكان من ضمن المخالفين وتم على ضوئه تطبيق الأنظمة في منع البيع في الأرصفة، هو ومجموعة معه ممن يشوهون المنظر العام في الكورنيش.
وأضاف "الصفيان" بأنه سيتم استدعاء المخالف للبحث له عن آلية لمساعدته وفق الطرق الرسمية؛ مثل الإجراءات التي قامت بها مسبقاً في معالجة الكثير ممن يفترشون الأرصفة للبيع الجائل عن طريق سيارات البيع وتحديد نقاط بيع لهم تحت إشراف الأمانة أو غيرها مثل الأسر المنتجة وإشراكهم في كافة مناسبات الأمانة ودعمهم وغيرها من طرق ووسائل نظامية أخرى.
أمانة الشرقية لـ"الخليج 365": المواطن المنهار على كورنيش الدمام مخالف.. وهذه حقيقة الفيديوعبدالله السالم الخليج 365 2019-01-04
كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن يبدي تذمره من عدم تمكينه من ممارسة البيع في أحد الميادين العامة على كورنيش الدمام وانهياره جراء ذلك وسقوطه على الأرض.. بأن المقطع قديم وكان من ضمن المخالفين وتم على ضوئه تطبيق الأنظمة في منع البيع في الأرصفة، هو ومجموعة معه ممن يشوهون المنظر العام في الكورنيش.
وأضاف "الصفيان" بأنه سيتم استدعاء المخالف للبحث له عن آلية لمساعدته وفق الطرق الرسمية؛ مثل الإجراءات التي قامت بها مسبقاً في معالجة الكثير ممن يفترشون الأرصفة للبيع الجائل عن طريق سيارات البيع وتحديد نقاط بيع لهم تحت إشراف الأمانة أو غيرها مثل الأسر المنتجة وإشراكهم في كافة مناسبات الأمانة ودعمهم وغيرها من طرق ووسائل نظامية أخرى.
04 يناير 2019 - 28 ربيع الآخر 1440
01:54 AM
كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن يبدي تذمره من عدم تمكينه من ممارسة البيع في أحد الميادين العامة على كورنيش الدمام وانهياره جراء ذلك وسقوطه على الأرض.. بأن المقطع قديم وكان من ضمن المخالفين وتم على ضوئه تطبيق الأنظمة في منع البيع في الأرصفة، هو ومجموعة معه ممن يشوهون المنظر العام في الكورنيش.
وأضاف "الصفيان" بأنه سيتم استدعاء المخالف للبحث له عن آلية لمساعدته وفق الطرق الرسمية؛ مثل الإجراءات التي قامت بها مسبقاً في معالجة الكثير ممن يفترشون الأرصفة للبيع الجائل عن طريق سيارات البيع وتحديد نقاط بيع لهم تحت إشراف الأمانة أو غيرها مثل الأسر المنتجة وإشراكهم في كافة مناسبات الأمانة ودعمهم وغيرها من طرق ووسائل نظامية أخرى.
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المصدر : الخليج 365
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