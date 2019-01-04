الاتحاد يخشى من مفاجأة الجيل.. التعاون يسعى لإسقاط العدالة

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تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتسعة لقاءات.
في اللقاء الأول يستضيف الوشم نظيره السد عند الساعة 3:25 عصراً على أرض ملعب نادي الوشم بشقراء.
وفي اللقاء الثاني يستضيف العروبة فريق الثقبة عند الساعة 3:25عصراً على أرض ملعب نادي العروبة بالجوف.
وفي اللقاء الثالث يستضيف الأخدود فريق النجوم عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
و يجمع اللقاء الرابع فريق نجران بنادي العين عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وفي اللقاء الخامس يستضيف وج نظيره المجزل عند الساعة 3:50 عصراً على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وفي اللقاء السادس يستضيف الصقور نظيره الشعلة عند الساعة 3:50عصراً على ( رديف ) ملعب مدينة الملك خالد بتبوك.
وفي اللقاء السابع يستضيف التعاون فريق العدالة عند الساعة 6:05 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
و يجمع اللقاء الثامن فريق الغزوة بفريق جدة عند الساعة 6:30 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وفي اللقاء التاسع والأخير يستضيف الجبيل فريق الاتحاد عند الساعة 7:50 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يخشى العميد أن يحدث مستضيفه المفاجأة ويرمي به خارج أسوار المسابقة.
الاتحاد يخشى من مفاجأة الجيل.. التعاون يسعى لإسقاط العدالةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-01-04
تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتسعة لقاءات.
في اللقاء الأول يستضيف الوشم نظيره السد عند الساعة 3:25 عصراً على أرض ملعب نادي الوشم بشقراء.
وفي اللقاء الثاني يستضيف العروبة فريق الثقبة عند الساعة 3:25عصراً على أرض ملعب نادي العروبة بالجوف.
وفي اللقاء الثالث يستضيف الأخدود فريق النجوم عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
و يجمع اللقاء الرابع فريق نجران بنادي العين عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وفي اللقاء الخامس يستضيف وج نظيره المجزل عند الساعة 3:50 عصراً على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وفي اللقاء السادس يستضيف الصقور نظيره الشعلة عند الساعة 3:50عصراً على ( رديف ) ملعب مدينة الملك خالد بتبوك.
وفي اللقاء السابع يستضيف التعاون فريق العدالة عند الساعة 6:05 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
و يجمع اللقاء الثامن فريق الغزوة بفريق جدة عند الساعة 6:30 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وفي اللقاء التاسع والأخير يستضيف الجبيل فريق الاتحاد عند الساعة 7:50 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يخشى العميد أن يحدث مستضيفه المفاجأة ويرمي به خارج أسوار المسابقة.
04 يناير 2019 - 28 ربيع الآخر 1440
01:43 AM
عصر ومساء اليوم في دور الـ64 من كأس الملك
تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتسعة لقاءات.
في اللقاء الأول يستضيف الوشم نظيره السد عند الساعة 3:25 عصراً على أرض ملعب نادي الوشم بشقراء.
وفي اللقاء الثاني يستضيف العروبة فريق الثقبة عند الساعة 3:25عصراً على أرض ملعب نادي العروبة بالجوف.
وفي اللقاء الثالث يستضيف الأخدود فريق النجوم عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
و يجمع اللقاء الرابع فريق نجران بنادي العين عند الساعة 3:45 عصراً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وفي اللقاء الخامس يستضيف وج نظيره المجزل عند الساعة 3:50 عصراً على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وفي اللقاء السادس يستضيف الصقور نظيره الشعلة عند الساعة 3:50عصراً على ( رديف ) ملعب مدينة الملك خالد بتبوك.
وفي اللقاء السابع يستضيف التعاون فريق العدالة عند الساعة 6:05 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
و يجمع اللقاء الثامن فريق الغزوة بفريق جدة عند الساعة 6:30 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وفي اللقاء التاسع والأخير يستضيف الجبيل فريق الاتحاد عند الساعة 7:50 مساء على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يخشى العميد أن يحدث مستضيفه المفاجأة ويرمي به خارج أسوار المسابقة.
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المصدر : الخليج 365
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