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محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد". وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح. أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.

"البلوي" يتقلد رتبة "رائد" بأمن منشآت المدينة المنورة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-03 قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد". وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح. أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته. 03 يناير 2019 - 27 ربيع الآخر 1440 07:11 PM قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد". وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح. أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.

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المصدر : الخليج 365