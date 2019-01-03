- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "البلوي" يتقلد رتبة "رائد" بأمن منشآت المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد".
وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.
"البلوي" يتقلد رتبة "رائد" بأمن منشآت المدينة المنورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-03
قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد".
وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.
03 يناير 2019 - 27 ربيع الآخر 1440
07:11 PM
قلد قائد قوات أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل، ماجد رويشد البلوي، رتبته الجديدة "رائد".
وهنأ العميد "الدايل" "البلوي" على نيل هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح.
أعرب الرائد ماجد البلوي، عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن تكون هذه الترقية دافعًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "البلوي" يتقلد رتبة "رائد" بأمن منشآت المدينة المنورة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "البلوي" يتقلد رتبة "رائد" بأمن منشآت المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.