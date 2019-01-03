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محمد بن مسعود - الدمام - تأثرت بها سدير وشمال المنطقة وتسببت في تدني مستوى الرؤية ضربت، قبل قليل، عاصفة ترابية محافظة شقراء ومنطقة سدير والمحافظات شمال الرياض، مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية وانتشار الغبار. وتتجه العاصفة جنوباً، ويُتوقع وصولها مدينة الرياض خلال الساعات القادمة. شاهد.. عاصفة ترابية تضرب شقراء وتتوجه صوب الرياض فلاح الجوفان الخليج 365 2019-01-03 ضربت، قبل قليل، عاصفة ترابية محافظة شقراء ومنطقة سدير والمحافظات شمال الرياض، مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية وانتشار الغبار. وتتجه العاصفة جنوباً، ويُتوقع وصولها مدينة الرياض خلال الساعات القادمة. 03 يناير 2019 - 27 ربيع الآخر 1440 03:42 PM تأثرت بها سدير وشمال المنطقة وتسببت في تدني مستوى الرؤية تأثرت بها سدير وشمال المنطقة وتسببت في تدني مستوى الرؤية ضربت، قبل قليل، عاصفة ترابية محافظة شقراء ومنطقة سدير والمحافظات شمال الرياض، مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية وانتشار الغبار. وتتجه العاصفة جنوباً، ويُتوقع وصولها مدينة الرياض خلال الساعات القادمة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. عاصفة ترابية تضرب شقراء وتتوجه صوب الرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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