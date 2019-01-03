السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان الجيش الباكستاني عن دعمه لاستمرارية النظام الديمقراطي في البلاد ومساندته للحكومة والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية والازدهار.

واهتمت باستقبال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وتابعت زيارة وفد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة تنمية الصادرات

كما اهتمت بتأكيد الصين دعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان عبر التجارة والاستثمار والتعاون العملي.

وأخبرت عن عزم المبعوث الخاص للرئيس الأفغاني أشرف غني للشئون الإقليمية على زيارة باكستان الأسبوع المقبل لمناقشة توافق الآراء حول السلام على المستوى الإقليمي.

وعرجت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار أثناء محاولتها تجاوز الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وذلك بعد يوم من الإعلان عن إسقاط طائرة مماثلة.

وكشفت عن حصول باكستان على ملياري دولار من الصين في شكل قرض بهدف تعزيز احتياطي العملة الصعبة لدى إسلام آباد.

// انتهى //

11:33ت م

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إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان الجيش الباكستاني عن دعمه لاستمرارية النظام الديمقراطي في البلاد ومساندته للحكومة والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية والازدهار.واهتمت باستقبال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وتابعت زيارة وفد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى ميناء "جوادر" الباكستاني للإطلاع على فرص الاستثمار.كما اهتمت بتأكيد الصين دعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان عبر التجارة والاستثمار والتعاون العملي.وأخبرت عن عزم المبعوث الخاص للرئيس الأفغاني أشرف غني للشئون الإقليمية على زيارة باكستان الأسبوع المقبل لمناقشة توافق الآراء حول السلام على المستوى الإقليمي.وعرجت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار أثناء محاولتها تجاوز الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وذلك بعد يوم من الإعلان عن إسقاط طائرة مماثلة.وكشفت عن حصول باكستان على ملياري دولار من الصين في شكل قرض بهدف تعزيز احتياطي العملة الصعبة لدى إسلام آباد.// انتهى //11:33ت م0028

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