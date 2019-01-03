شعر ودبابيس وقفل حديدي بدمية أطفال تقود مواطنًا لإنقاذ عائلة من "سِحر الفودو"

محمد بن مسعود - الدمام - رجال الهيئة بالدواسر أبطلوا عملاً يربط الزوجة عن زوجها ليحرمهما من نعمة الإنجاب

تمكَّنت وحدة مكافحة السِّحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة وادي الدواسر من إبطال عمل سِحر الدمى "الفودو"، الذي تم فيه ربط زوجة عن زوجها لحرمانهما من نعمة الإنجاب.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن مواطنًا اشتبه بدمية أطفال، بها قفل حديدي، بعد أن عثر عليها، وعلى الفور توجه بها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوادي الدواسر، وبتوفيق من الله نجح رجال الهيئة من فك السحر وإبطاله.

وتبيَّن أن هذا العمل السحري يسمى سحر الدمى "الفودو"، وبداخله شعر ودبابيس، وفيه قفل حديدي، وتم فيه ربط زوجة عن زوجها، وحرمانهما من نعمة الإنجاب، وكذلك تكثر من خلاله المشاكل بين الزوجين.