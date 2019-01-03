"الخليج 365" تكشف تفاصيل الرقص مع جثث المشرحة في «ليلة رأس السنة»

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

ووصفت الجامعة على لسان متحدثها الدكتور شارع البقمي، اقتحام 5 شبان لمشرحة كلية الطب والرقص مع الجثث في ليلة رأس السنة، بأنه تجاوز غير مقبول. وأكد البقمي لـ«الخليج 365» أن اقتحام مراكز التدريب والعمل في الجامعة غير مسموح. وكان المتحدث يعلق على مقطع مرئي، تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من الأشخاص داخل مشرحة كلية الطب بالجامعة في تقليد غريب أقرب للجنون اعتاد عليه البعض، مثل مهرجان الرقص في مدغشقر الذي يقام كل 7 سنوات.

وأوضح المتحدث، ردا على المقطع، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بإشراف عميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول، وعضوية مدير المستشفى الجامعي، وعدد من الوكلاء والمختصين، وتبين أن تصوير المقطع حدث مساء الإثنين الماضي عند الـ11 مساء، وتم التوصل إلى مصور المقطع، واتضح أنه شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.

وأضاف المتحدث: المتهم استدعي وخضع للتحقيق واعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم إثبات اعترافه بتمكين الـ4 (غير طلاب) من الدخول إلى الجامعة، مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني. وتابع الدكتور البقمي أن ملف الواقعة تحت الاستكمال قبل إحالته إلى الجهات الأمنية.

يشار إلى أن المقطع المتداول أظهر مجموعة من الشبان داخل مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في وقت متأخر من الليل، وقالوا في المقطع إنهم قدموا إلى المشرحة بعد نزهة في منطقة الكورنيش للاحتفال مع الجثث. وبدا المشهد غريبا ومستهجنا، إذ كان الشبان الـ5 غير مبالين بتصرفهم، وصدرت منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها، واستمر المشهد لنحو 120 ثانية، قبل أن يغادر المتهمون الموقع إلى جهة غير معلومة.