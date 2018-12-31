بالصور .. سجن المباحث العامة بجدة يقيم مهرجان الرييع للنزلاء

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أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة مساء أمس الاثنين مهرجان الربيع، ولمدة ثلاثة أيام، وبإشراف كامل من قبل مجموعة من نزلاء إدارة الوقت في أحد مرافق السجن الخارجية (المشتل الخاص بالنزلاء)، حيث اشتمل على ركن خاص بالعروض الفنية ( مجسمات ولوحات فنية )، وركن خاص بالمجلة (يعدها النزلاء شهرياً)، وجلسة شعبية وسط حضور مجموعة من الضيوف والنزلاء، في أجواء ربيعة.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم ثم كلمة لأحد النزلاء شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية ورئيس أمن الدولة. ثم قصيدة فصحى بعنوان (عهد الأماجد) ثم قصيدة نبطية بعنوان (دار المحبة) كلمات أحد النزلاء ثم سكتش بعنوان (الراوي)، وسكتش (المهرجانات) إعداد وتمثيل مجموعة من النزلاء ثم شيلة بعنوان ( الفجر الجديد ) وأقيمت عروض مرئية تعرض ما تم إنجازه خلال العام المنصرم 2018 من أعمال النزلاء قبل أن تقام الرقصات الشعبية.
واختتم الحفل بكلمة مدير السجن شكر فيها الحضور على حضورهم والنزلاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
بالصور .. سجن المباحث العامة بجدة يقيم مهرجان الرييع للنزلاءعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-01-01
أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة مساء أمس الاثنين مهرجان الربيع، ولمدة ثلاثة أيام، وبإشراف كامل من قبل مجموعة من نزلاء إدارة الوقت في أحد مرافق السجن الخارجية (المشتل الخاص بالنزلاء)، حيث اشتمل على ركن خاص بالعروض الفنية ( مجسمات ولوحات فنية )، وركن خاص بالمجلة (يعدها النزلاء شهرياً)، وجلسة شعبية وسط حضور مجموعة من الضيوف والنزلاء، في أجواء ربيعة.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم ثم كلمة لأحد النزلاء شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية ورئيس أمن الدولة. ثم قصيدة فصحى بعنوان (عهد الأماجد) ثم قصيدة نبطية بعنوان (دار المحبة) كلمات أحد النزلاء ثم سكتش بعنوان (الراوي)، وسكتش (المهرجانات) إعداد وتمثيل مجموعة من النزلاء ثم شيلة بعنوان ( الفجر الجديد ) وأقيمت عروض مرئية تعرض ما تم إنجازه خلال العام المنصرم 2018 من أعمال النزلاء قبل أن تقام الرقصات الشعبية.
واختتم الحفل بكلمة مدير السجن شكر فيها الحضور على حضورهم والنزلاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
01 يناير 2019 - 25 ربيع الآخر 1440
12:29 AM
لمدة ثلاثة أيام وبإشراف كامل لمجموعة من نزلاء إدارة الوقت
أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة مساء أمس الاثنين مهرجان الربيع، ولمدة ثلاثة أيام، وبإشراف كامل من قبل مجموعة من نزلاء إدارة الوقت في أحد مرافق السجن الخارجية (المشتل الخاص بالنزلاء)، حيث اشتمل على ركن خاص بالعروض الفنية ( مجسمات ولوحات فنية )، وركن خاص بالمجلة (يعدها النزلاء شهرياً)، وجلسة شعبية وسط حضور مجموعة من الضيوف والنزلاء، في أجواء ربيعة.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم ثم كلمة لأحد النزلاء شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية ورئيس أمن الدولة. ثم قصيدة فصحى بعنوان (عهد الأماجد) ثم قصيدة نبطية بعنوان (دار المحبة) كلمات أحد النزلاء ثم سكتش بعنوان (الراوي)، وسكتش (المهرجانات) إعداد وتمثيل مجموعة من النزلاء ثم شيلة بعنوان ( الفجر الجديد ) وأقيمت عروض مرئية تعرض ما تم إنجازه خلال العام المنصرم 2018 من أعمال النزلاء قبل أن تقام الرقصات الشعبية.
واختتم الحفل بكلمة مدير السجن شكر فيها الحضور على حضورهم والنزلاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
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المصدر : الخليج 365
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