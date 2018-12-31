طبيب يعثر على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين.. جريمة بشعة تزلزل مصر

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في جريمة بشعة زلزلت مصر، عثر طبيب في محافظة كفر الشيخ اليوم (الاثنين) على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين في ظروف غامضة داخل شقتهم الكائنة في برج عمر بن الخطاب رقم 4، في منطقة الأبراج بحي سخا الواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن مدير أمن كفر الشيخ تلقى بلاغاً من طبيب بشري، يفيد بعثوره على جثة زوجته الدكتورة منى السيجيني (30 عاماً) أخصائية تحاليل طبية، وأحد الأبناء عمره 40 يوماً، مذبوحين بصالة الشقة، وعثر على طفليه الآخرين عبدالله في الصف الثالث الابتدائي، وليلى 5 سنوات مذبوحين في غرفة نومه.
وفور تلقي البلاغ رفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات من مسرح الجريمة، لفحصها لكشف هوية مرتكبي الواقعة، فيما عاين رجال البحث الجنائي الشقة موقع الحادث، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.
طبيب يعثر على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين.. جريمة بشعة تزلزل مصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-31
في جريمة بشعة زلزلت مصر، عثر طبيب في محافظة كفر الشيخ اليوم (الاثنين) على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين في ظروف غامضة داخل شقتهم الكائنة في برج عمر بن الخطاب رقم 4، في منطقة الأبراج بحي سخا الواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن مدير أمن كفر الشيخ تلقى بلاغاً من طبيب بشري، يفيد بعثوره على جثة زوجته الدكتورة منى السيجيني (30 عاماً) أخصائية تحاليل طبية، وأحد الأبناء عمره 40 يوماً، مذبوحين بصالة الشقة، وعثر على طفليه الآخرين عبدالله في الصف الثالث الابتدائي، وليلى 5 سنوات مذبوحين في غرفة نومه.
وفور تلقي البلاغ رفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات من مسرح الجريمة، لفحصها لكشف هوية مرتكبي الواقعة، فيما عاين رجال البحث الجنائي الشقة موقع الحادث، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.
31 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الآخر 1440
11:02 PM
أحد المغدورين رضيع عمره 40 يوماً
في جريمة بشعة زلزلت مصر، عثر طبيب في محافظة كفر الشيخ اليوم (الاثنين) على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين في ظروف غامضة داخل شقتهم الكائنة في برج عمر بن الخطاب رقم 4، في منطقة الأبراج بحي سخا الواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن مدير أمن كفر الشيخ تلقى بلاغاً من طبيب بشري، يفيد بعثوره على جثة زوجته الدكتورة منى السيجيني (30 عاماً) أخصائية تحاليل طبية، وأحد الأبناء عمره 40 يوماً، مذبوحين بصالة الشقة، وعثر على طفليه الآخرين عبدالله في الصف الثالث الابتدائي، وليلى 5 سنوات مذبوحين في غرفة نومه.
وفور تلقي البلاغ رفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات من مسرح الجريمة، لفحصها لكشف هوية مرتكبي الواقعة، فيما عاين رجال البحث الجنائي الشقة موقع الحادث، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.
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المصدر : الخليج 365
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