السعودية اليوم / محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الحريصي



العارضة ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٠ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م واس

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الإيمان بمركز الحميراء، صلاة الميت على الرقيب مظلي محمد بن حسن أحمد الحريصي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ العارضة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان العز والشرف، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مديري الإدارات الحكومية ومشائخ وأهالي العارضة.

// انتهى //

22:09ت م

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العارضة ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٠ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م واسأدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الإيمان بمركز الحميراء، صلاة الميت على الرقيب مظلي محمد بن حسن أحمد الحريصي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.ونقل محافظ العارضة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان العز والشرف، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مديري الإدارات الحكومية ومشائخ وأهالي العارضة.// انتهى //22:09ت م0254

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