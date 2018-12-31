شكرا لقرائتكم قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في وسط الخرطوم اليوم الاثنين وذلك في وقت تعزز فيه السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.

ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية بحسب رويترز.

يأتي ذلك في المواجهة الثانية من المظاهرات التي دعا إليها المحتجون في السودان بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني.

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