الان تتابع تعيين العامري مديرا للخدمات الطبية للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: قدم الدكتور أحمد العامري، إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمناسبة تعيينه مديرا عاما للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

يذكر أن العامري طبيب استشاري في تخصص طب الطوارئ، وكذلك إداري تنفيذي، مهتم بالتطوير والإبداع.

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