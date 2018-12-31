لنشر الوسطية.. "آل الشيخ" يعتمد برامج تدريبية ينفذها معهد الأئمة والخطباء

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اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية التي يقدّمها معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن الخطة الشاملة لأعمال وبرامج المعهد لهذا العام 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة -في تصريح له- أن هذه الدورات سوف يشارك فيها نخبة من المدربين المعتمدين لدى المعهد وعدد من دعاة الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية إلى أن يستفيد من هذه البرامج أكثر من (4000) من منسوبي المساجد من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين؛ مبيناً فضيلته أن هذه الدورات والبرامج التدريبية سوف تشمل عدداً من مدن ومحافظات المملكة، تهدف إلى ترسيخ قيم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعزز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، وترسخ مفاهيم الإسلام التي تؤكد ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ووجوب أن يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره في المحافظة على عقيدتنا، وأرضنا، وأمننا، ومدخراتنا.
واختتم "الخليفة" كلمته بالشكر للوزير "آل الشيخ" على حرصه واهتمامه بكل ما يخدم أعمال وبرامج المعهد التي تعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتحارب الغلو والتطرف؛ سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.
لنشر الوسطية.. "آل الشيخ" يعتمد برامج تدريبية ينفذها معهد الأئمة والخطباءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-31
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية التي يقدّمها معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن الخطة الشاملة لأعمال وبرامج المعهد لهذا العام 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة -في تصريح له- أن هذه الدورات سوف يشارك فيها نخبة من المدربين المعتمدين لدى المعهد وعدد من دعاة الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية إلى أن يستفيد من هذه البرامج أكثر من (4000) من منسوبي المساجد من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين؛ مبيناً فضيلته أن هذه الدورات والبرامج التدريبية سوف تشمل عدداً من مدن ومحافظات المملكة، تهدف إلى ترسيخ قيم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعزز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، وترسخ مفاهيم الإسلام التي تؤكد ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ووجوب أن يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره في المحافظة على عقيدتنا، وأرضنا، وأمننا، ومدخراتنا.
واختتم "الخليفة" كلمته بالشكر للوزير "آل الشيخ" على حرصه واهتمامه بكل ما يخدم أعمال وبرامج المعهد التي تعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتحارب الغلو والتطرف؛ سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.
31 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الآخر 1440
09:12 AM
تستهدف 4000 من منسوبي المساجد الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية التي يقدّمها معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن الخطة الشاملة لأعمال وبرامج المعهد لهذا العام 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة -في تصريح له- أن هذه الدورات سوف يشارك فيها نخبة من المدربين المعتمدين لدى المعهد وعدد من دعاة الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية إلى أن يستفيد من هذه البرامج أكثر من (4000) من منسوبي المساجد من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين؛ مبيناً فضيلته أن هذه الدورات والبرامج التدريبية سوف تشمل عدداً من مدن ومحافظات المملكة، تهدف إلى ترسيخ قيم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعزز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، وترسخ مفاهيم الإسلام التي تؤكد ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ووجوب أن يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره في المحافظة على عقيدتنا، وأرضنا، وأمننا، ومدخراتنا.
واختتم "الخليفة" كلمته بالشكر للوزير "آل الشيخ" على حرصه واهتمامه بكل ما يخدم أعمال وبرامج المعهد التي تعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتحارب الغلو والتطرف؛ سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.
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المصدر : الخليج 365
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