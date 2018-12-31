شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة الشائعة لبرنامج «سند محمد بن سلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

س/‏ ما هو برنامج سند؟

ج/‏ هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سنداً وعوناً لهم.

س/‏ لأي جهة يتبع البرنامج؟ (ما هي مرجعية البرنامج)؟

ج/‏ يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان برنامجا شخصيا مستقلا ولا يتبع لأي جهة حكومية.

س/‏ ما هي آلية التقديم؟

ج/‏ يتم استقبال الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط: www.snad.org.sa ويتم تحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

س/‏ ما هي آلية الاستحقاق؟

ج/‏ لكل مبادرة معايير أهلية واستحقاقات مختلفة تتفاوت حسب أهداف كل مبادرة، وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء، والأيتام، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

س/‏ هل يمكن لأي شاب التقديم على برنامج «سند الزواج»؟

ج/‏ نعم، يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق «سند الزواج»، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة، التقديم من خلال منصة البرنامج www.snad.org.sa.

س/‏ هل تدعم مبادرة سند الزواج الراغبين بالتعدد؟

ج/‏ ضوابط استحقاق مبادرة «سند الزواج» تنص على أن تكون لغرض المساندة في الزواج الأول، وذلك رغبة من البرنامج في تعظيم الأثر من خلال التركيز على فئة معينة.

س/‏ أرغب برفع طلب لولي العهد للعلاج.

ج/‏ المنصة مخصصة لاستقبال الطلبات التي لها علاقة بالبرنامج ومبادراته فقط؛ ونرحب بالمقترحات والأفكار المستقبلية للمبادرات.

س/‏ أرغب بإعانة مالية لسداد دين.

ج/‏ البرنامج يسير وفقا لخطة واضحة ومحددة يتم فيها ترتيب الأولويات من خلال مبادرات الدعم الاجتماعي، ويراعي أهمية أن تساهم المبادرة في بناء مجتمع فعّال قادر على المضي قدما نحو البناء.

س/‏ هل يمكن دعمي دون إكمال الدورة التدريبية؟

ج/‏ يهدف برنامج «سند محمد بن سلمان» إلى أن يكون له دور تنموي، بحيث لا يقتصر على كونه رعويا، لذلك يتطلع البرنامج لأن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم والاهتمام بتحقيق أهدافهم، والدورات جزء لا يتجزأ من المبادرة لتعزيز ذلك الدور والمساهمة في تحقيق الأثر المرجوة منها.

س/‏ هل توجد إعانة لمصاريف الزواج الأخرى؟

ج/‏ يقدم البرنامج الدعم المادي دون تحديد لأوجه الصرف فيه، يمكن لكل متقدم إدارة الدعم بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاته.

س/‏ هل الدعم فقط لغير الموظفين؟

ج/‏ يتم تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض سواء كان موظفا لدى القطاع الحكومي أو الخاص، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

س/‏ ما هي ضوابط استحقاق «سند محمد بن سلمان للزواج»؟

ج/‏ بإمكانكم مراجعة الصفحة الخاصة بالمبادرة للتعرف أكثر على شروط الاستحقاق.

س/‏ هل يستحق الدعم المالي جميع من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق واجتازوا دورة الوعي المالي؟

ج/‏ إن التقديم والقبول في البرنامج أو أي من مبادراته لا يعني ضمان استحقاق الدعم المالي، وتخضع جميع الطلبات الواردة للبرنامج إلى الدراسة والتقييم وفقا لآلية محددة.

س/‏ هل يقوم الموقع بحفظ بياناتي الشخصية؟

ج/‏ يقوم الموقع بحفظ البيانات بغرض إجراءات التحقق من الأهلية ومراجعة الطلب المقدم.

س/‏ كيف يتم التحقق من بياناتي؟

ج/‏ هناك ربط لبرنامج «سند محمد بن سلمان» مع عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى شركائه في القطاع الخاص من الجهات المصرح لها بالتعامل مع الجهات الحكومية.