مغردون يستذكرون حادثة انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الجديد بفيفا

محمد بن مسعود - الدمام - أجمعوا على أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة لجهد كبير ومضاعف

انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بجبال فيفا أثناء جولته التفقدية، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم قبل ستة أعوام، وبينوا أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة ماسة لجهد كبير ومضاعف.

وقال المغردون إنه اليوم أصبح وزيرًا للتعليم، ويعرف البيئة الجبلية القاسية جيدًا، وهو الرجل الناجح، معولين عليه الآمال لحل الكثير من المشاكل، منها مشكلة النقل المدرسي وإغلاق المدارس في القرى النائية والبعيدة عن الحواضر، واكتظاظ المدارس في الحواضر الجبلية بأعداد كبيرة، تُضعف المخرج التعليمي، مع بيئة غير محفزة للتعليم.

وكانت مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كانت تقل أربعة أشخاص، قد تعرضت لحادث انقلاب، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم شرق جبل آل ظلمة بفيفا عند مغادرته ومرافقيه مدرسة آل ظلمة؛ إذ سقطت إحدى السيارات في مقدمة الموكب (باترول نيسان)، كانت تقل أربعة أشخاص، من فوق الشارع متجاوزة عددًا من المدرجات الزراعية قبل أن تستقر فوق أحدها.