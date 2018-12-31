- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع مغردون يستذكرون حادثة انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الجديد بفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بجبال فيفا أثناء جولته التفقدية، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم قبل ستة أعوام، وبينوا أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة ماسة لجهد كبير ومضاعف.
وقال المغردون إنه اليوم أصبح وزيرًا للتعليم، ويعرف البيئة الجبلية القاسية جيدًا، وهو الرجل الناجح، معولين عليه الآمال لحل الكثير من المشاكل، منها مشكلة النقل المدرسي وإغلاق المدارس في القرى النائية والبعيدة عن الحواضر، واكتظاظ المدارس في الحواضر الجبلية بأعداد كبيرة، تُضعف المخرج التعليمي، مع بيئة غير محفزة للتعليم.
وكانت مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كانت تقل أربعة أشخاص، قد تعرضت لحادث انقلاب، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم شرق جبل آل ظلمة بفيفا عند مغادرته ومرافقيه مدرسة آل ظلمة؛ إذ سقطت إحدى السيارات في مقدمة الموكب (باترول نيسان)، كانت تقل أربعة أشخاص، من فوق الشارع متجاوزة عددًا من المدرجات الزراعية قبل أن تستقر فوق أحدها.
مغردون يستذكرون حادثة انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الجديد بفيفاقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-31
انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بجبال فيفا أثناء جولته التفقدية، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم قبل ستة أعوام، وبينوا أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة ماسة لجهد كبير ومضاعف.
وقال المغردون إنه اليوم أصبح وزيرًا للتعليم، ويعرف البيئة الجبلية القاسية جيدًا، وهو الرجل الناجح، معولين عليه الآمال لحل الكثير من المشاكل، منها مشكلة النقل المدرسي وإغلاق المدارس في القرى النائية والبعيدة عن الحواضر، واكتظاظ المدارس في الحواضر الجبلية بأعداد كبيرة، تُضعف المخرج التعليمي، مع بيئة غير محفزة للتعليم.
وكانت مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كانت تقل أربعة أشخاص، قد تعرضت لحادث انقلاب، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم شرق جبل آل ظلمة بفيفا عند مغادرته ومرافقيه مدرسة آل ظلمة؛ إذ سقطت إحدى السيارات في مقدمة الموكب (باترول نيسان)، كانت تقل أربعة أشخاص، من فوق الشارع متجاوزة عددًا من المدرجات الزراعية قبل أن تستقر فوق أحدها.
31 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الآخر 1440
01:50 AM
أجمعوا على أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة لجهد كبير ومضاعف
انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بجبال فيفا أثناء جولته التفقدية، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم قبل ستة أعوام، وبينوا أن التعليم في المحافظات الجبلية بحاجة ماسة لجهد كبير ومضاعف.
وقال المغردون إنه اليوم أصبح وزيرًا للتعليم، ويعرف البيئة الجبلية القاسية جيدًا، وهو الرجل الناجح، معولين عليه الآمال لحل الكثير من المشاكل، منها مشكلة النقل المدرسي وإغلاق المدارس في القرى النائية والبعيدة عن الحواضر، واكتظاظ المدارس في الحواضر الجبلية بأعداد كبيرة، تُضعف المخرج التعليمي، مع بيئة غير محفزة للتعليم.
وكانت مركبة من موكب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كانت تقل أربعة أشخاص، قد تعرضت لحادث انقلاب، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم شرق جبل آل ظلمة بفيفا عند مغادرته ومرافقيه مدرسة آل ظلمة؛ إذ سقطت إحدى السيارات في مقدمة الموكب (باترول نيسان)، كانت تقل أربعة أشخاص، من فوق الشارع متجاوزة عددًا من المدرجات الزراعية قبل أن تستقر فوق أحدها.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مغردون يستذكرون حادثة انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الجديد بفيفا ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مغردون يستذكرون حادثة انقلاب مركبة من موكب وزير التعليم الجديد بفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.