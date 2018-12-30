شكرا لقرائتكم سند محمد بن سلمان .. هنا طريقة التسجيل في سند الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلق برنامج سند محمد بن سلمان، اليوم، مبادرة سند الزواج، وهي مبادرة اجتماعية مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

ويمكن التسجيل عبر سند عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان على الرابط هنا، واختيار صفحة مبادرة سند الزواج، ثم التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

وبعدها يتم اجتياز دورة الوعي المالي، ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدمين، وبعدها الإقرار والتعهد بصحة البيانات، وأخيرًا انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وأوضح برنامج سند محمد بن سلمان أن الأفضلية تكون للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه تم الاعتذار والقبول بناء على الشروط والمعايير.

شروط أهلية سند الزواج:

حرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة والزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

هدف سند الزواج:

إيمانًا بأهمية الاستقرار الأسري، ومساندة حديثي الزواج، انطلقت مبادرة سند الزواج أولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان وفقًا لتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- رعاه الله- ويمثل ذلك باكورة عطاءاته للمرحلة الأولى من البرنامج.

وتأتي مبادرة سند الزواج سعيًا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

يذكر أن ذلك يأتي انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، ويأتي ذلك امتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، ولذلك وجه سموه بإطلاق برنامج سند محمد بن سلمان.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج وفقًا للتوجيه الكريم على تعزيز المعرفة والتوعية؛ سعيًا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وامتثالًا للتوجيه الكريم من سموه، بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقًا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج سمو الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق أن أطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقًا، كان آخرها: دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها (هنا).



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