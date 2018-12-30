باحث في الطقس: "الشولة" بعد يومين وفيها اشتداد البرد والتقلبات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - دخول المنزلة الثالثة والأخيرة من المربعانية

قال الباحث في الطقس والفلك نزيه الحيزان إن أجواء المملكة على موعد بعد يومين -إن شاء الله- مع دخول المنزلة الثالثة والأخيرة من منازل المربعانية وهي: "الشولة"، وفيها اشتداد البرد والتقلبات الجوية.

ولفت في حديثه اليوم لقناة "الإخبارية" إلى الحالة الجوية التي بدأت أولى طلائعها أمس، إذ تأثرت بها منطقة القصيم، وامتد تأثيرها إلى حفر الباطن هذا الصباح، وأجزاء من منطقة الرياض وجنوبها.

ولفت إلى أن تلك الحالة الجوية السريعة تستمر لمدة 48 ساعة فقط حتى مساء الاثنين، ويمتد تأثيرها إلى الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، وما بين منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض، وأجزاء من منطقة القصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية فيما بين أبها والباحة، وقد تصل بشكل محدود إلى جنوب الطائف.

وأشار إلى انخفاض كبير لدرجات الحرارة على شمال المملكة (الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك وحائل)، والتي تترواح فجراً ما بين صفر إلى درجتين مئوية، وعلى وسط المملكة تتراوح درجات الحرارة فجراً ما بين 8-12 درجة مئوية، وفِي فترة الظهيرة عند معدلات عشرينية.