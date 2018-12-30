السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال والفساد.

وتابعت تطورات العمليات العسكرية والأمنية الجارية في مناطق مختلفة باكستان للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأخبرت صحف الأحد عن مقتل وإصابة العشرات جراء حوادث نجمت عن موجة الضباب الكثيف المسيطر على إقليم البنجاب الباكستاني.

وتطرقت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على مواصلة التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.

وأشارت الصحف إلى سعي السلطات الباكستانية لزيادة عدد شركات الطيران المحلية لمعالجة أزمة نقص رحلات الطيران الداخلي.

وعرجت على مساعي باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع الهند وحل الخلافات العالقة معها عبر الحوار.

وتحدثت عن مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على أحكام الإعدام الصادرة بحق 22 إرهابياً لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات إرهابية.

أفغانياً.. تطرقت صحف باكستان إلى رفض حركة طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية، وذلك مع تقدم محادثات السلام الأفغانية.

// انتهى //

10:45ت م

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إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال والفساد.وتابعت تطورات العمليات العسكرية والأمنية الجارية في مناطق مختلفة باكستان للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.وأخبرت صحف الأحد عن مقتل وإصابة العشرات جراء حوادث نجمت عن موجة الضباب الكثيف المسيطر على إقليم البنجاب الباكستاني.وتطرقت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على مواصلة التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وأشارت الصحف إلى سعي السلطات الباكستانية لزيادة عدد شركات الطيران المحلية لمعالجة أزمة نقص رحلات الطيران الداخلي.وعرجت على مساعي باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع الهند وحل الخلافات العالقة معها عبر الحوار.وتحدثت عن مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على أحكام الإعدام الصادرة بحق 22 إرهابياً لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات إرهابية.أفغانياً.. تطرقت صحف باكستان إلى رفض حركة طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية، وذلك مع تقدم محادثات السلام الأفغانية.// انتهى //10:45ت م0022

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