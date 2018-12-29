اختفاء "سلطان" في ظروف غامضة بخميس مشيط.. البداية دق جرس المنزل

محمد بن مسعود - الدمام - قرع أشخاص الباب فنزل معهم ولم يُعثر له على أثر للآن

تكثف الأجهزة الأمنية بخميس مشيط وذوو المتغيب عن منزله الشاب "سلطان عبادي الشهراني" (18 عامًا) الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الثلاثاء الماضي حينما قرع أشخاص جرس منزل بحي عتود بخميس مشيط، ونزل معهم، وتغيب بعدها، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال والده لـ"الخليج 365" إن ابنه "سلطان" كان معه لزيارة جدته بالمستشفى، وحين الانتهاء من الزيارة والقدوم للمنزل بحي عتود فوجئوا باتصال من المستشفى يخبرهم بتعب والدته، وضرورة وجوده، وبالفعل خرج للمستشفى، وكان "سلطان" وشقيقه وشقيقته في المنزل، وبعدها بوقت قصير قرع جرس المنزل، وجاء "سلطان" ليفتح الباب، وبعدها اختفى، ولا نعلم عنه شيئًا.

وأضاف والد "سلطان": "ابني الأصغر ذهب ليتفقد شقيقه بعد تأخُّره، ووجد بابَيْ المنزل الداخلي والخارجي مفتوحَيْن؛ فأغلقهما ظنًّا منه أنه ذهب معنا إلى المستشفى، وبعد حضورنا سألوا عن عدم وجود "سلطان" معنا، وأخبرتهم بأنه لم يذهب معنا. وبعد طول انتظار تم إبلاغ الجهات الأمنية. مبينًا أن إحدى قريباته شاهدت سيارة بيضاء زجاجها مظلل كانت تقف عند المنزل. مشيرًا إلى أن وضع الأسرة صعب.

وذكر أن "سلطان" لم يكن يحمل هاتفًا؛ إذ سُحب منه أثناء الاختبارات، فهو يدرس بالمرحلة الثانوية، وكان قد أتم اختباراته وقت اختفائه.

وأضاف والده بأن عددًا من أقاربه إضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه. وناشد عبر "الخليج 365" من يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0559091450.