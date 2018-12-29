السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يدشن مشاركة الخيمة الدعوية في مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر



جيزان 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , حفل افتتاح فعاليات الخيمة الدعوية ومشاركة الجهات الحكومية بمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر " جازان الفل .. مشتى الكل " التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بمشاركات عدد الجهات الحكومية وذلك بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان.

وفور وصول سموه دشن الخيمة إلكترونياً إيذاناً بافتتاح الفعاليات ، واستمع والحضور لشرح مفصل عن الخيمة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومديري وممثلي الجهات المشاركة في فعاليات الخيمة التي يزيد عددها عن "25 جهة حكومية وخيرية ودعوية ", معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على الرعاية والتدشين لفعاليات الخيمة والمتابعة الدائمة لكل ما يخص عمل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة وجميع المكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة .

ووقف سموه خلال الجولة على مشاركات الجهات الحكومية والدعوية والخدمية والخيرية المشاركة بالخيمة الدعوية لعرض ما لديها من مشاركات وفعاليات توعوية في مجالات الأمن الفكري والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والقات وغيرها من الموضوعات التي تعني بسلامة وأمن الفرد والمجتمع, إلى جانب قاعة مجهزة لاحتضان الفعاليات والبرنامج الدعوية من محاضرات وندوات في مجالات الأمن الفكري والتحذير من التطرف والغلو والأفكار الضالة, وندوات اجتماعية وثقافية متنوعة ومسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالا ونساءً وأطفالاً.

وعبر سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين الفعاليات والأركان التي نفذتها مختلف الجهات المشاركة فيها وما سيقدم بها من فعاليات وبرامج دعوية وتوعية طيلة أيام المهرجان , تهدف لتعريف مختلف فئات المجتمع بكل ما يهمهم في دينهم ودنياهم , وتعريفيهم بكل ما يعود بالنفع والفائدة عليهم ويقيهم الوقوع في براثن التطرف والغلو والأفكار الضالة , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجهات المشاركة لتقديم كل ما فيه الخير ويخدم الصالح العام.

حضر حفل تدشين الخيمة الدعوية وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

//انتهى//

23:20ت م

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جيزان 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , حفل افتتاح فعاليات الخيمة الدعوية ومشاركة الجهات الحكومية بمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر " جازان الفل .. مشتى الكل " التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بمشاركات عدد الجهات الحكومية وذلك بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان.وفور وصول سموه دشن الخيمة إلكترونياً إيذاناً بافتتاح الفعاليات ، واستمع والحضور لشرح مفصل عن الخيمة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومديري وممثلي الجهات المشاركة في فعاليات الخيمة التي يزيد عددها عن "25 جهة حكومية وخيرية ودعوية ", معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على الرعاية والتدشين لفعاليات الخيمة والمتابعة الدائمة لكل ما يخص عمل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة وجميع المكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة .ووقف سموه خلال الجولة على مشاركات الجهات الحكومية والدعوية والخدمية والخيرية المشاركة بالخيمة الدعوية لعرض ما لديها من مشاركات وفعاليات توعوية في مجالات الأمن الفكري والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والقات وغيرها من الموضوعات التي تعني بسلامة وأمن الفرد والمجتمع, إلى جانب قاعة مجهزة لاحتضان الفعاليات والبرنامج الدعوية من محاضرات وندوات في مجالات الأمن الفكري والتحذير من التطرف والغلو والأفكار الضالة, وندوات اجتماعية وثقافية متنوعة ومسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالا ونساءً وأطفالاً.وعبر سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين الفعاليات والأركان التي نفذتها مختلف الجهات المشاركة فيها وما سيقدم بها من فعاليات وبرامج دعوية وتوعية طيلة أيام المهرجان , تهدف لتعريف مختلف فئات المجتمع بكل ما يهمهم في دينهم ودنياهم , وتعريفيهم بكل ما يعود بالنفع والفائدة عليهم ويقيهم الوقوع في براثن التطرف والغلو والأفكار الضالة , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجهات المشاركة لتقديم كل ما فيه الخير ويخدم الصالح العام.حضر حفل تدشين الخيمة الدعوية وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.//انتهى//23:20ت م0121

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