شكرا لقرائتكم أول حالة ولادة في الجنادرية 33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي أول حالة ولادة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حيث تم التعامل مع الحالة كما هو معمول في البروتوكول الإسعافي، ونقلها فوراً لأقرب مستشفى.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها تملك كوادر بشرية قادرة على التعامل مع أي حالة طارئة من ضمنها الولادة، مشيرة إلى أنه سبق أن كانت هناك حالات ولادة أثناء النقل، وتمت بسلاسة ولم تؤثر على صحة المريضة أو المولود.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت أكثر من ٢٧٥ بلاغاً خلال الفترة من ١٣- ١٧ ربيع الآخر في المهرجان، تمت مباشرتها من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في القرية التراثية.

وبلغ عدد الحالات المرضية النسبة الأعلى من البلاغات بـ “٢٥٢” حالة مرضية تم نقل 82 حالة للمستشفى، ومعالجة باقي الحالات في الموقع حيث لا تستدعي النقل، فيما بلغ عدد حالات الحوادث 23 حالة تم نقل 11 حالة لأقرب مركز طبي أو مستشفى بحسب نوع الحالة وتم علاج 12حالة في الموقع.

وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها خلال في المهرجان، حيث بلغت حالات انخفاض السكر 70 حالة وأزمات الربو 71 حالة، وتوزعت باقي الحالات بين الإغماء والصرع والأزمات النفسية وغيرها من الحالات المرضية الطارئة. وكانت حالات الحوادث ترتكز على السقوط، والتي بلغت 30 حالة، بينما سجلت حالة واحدة للدهس والتصادم والتسمم بالدم.



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