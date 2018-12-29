قرار بإبعاد مدير القناة السعودية بعد بث فعالية لا تليق بالقناة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن صدور قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه؛ وذلك بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها.

الجدير بالذكر أنه تم إيقاف بث الفعالية، وقطع النقل قبل انتهائها.