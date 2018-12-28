شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وافي لـ«الخليج 365»: مشاركتي في مهرجان جازان حلم تحول إلى حقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

أعربت الفنانة وفاء وافي عن سعادتها الغامرة بمشاركتها لأول مرة وكأول عنصر نسائي في كرنفال جازان، الذي دشنه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء اليوم (الجمعة)، على المسرح الروماني بالمركز الحضاري بجازان.

وأكد الفنانة وفاء لـ«الخليج 365» سعادتها بالمشاركة في الكرنفال، لافتة إلى الحضور الرائع والتفاعل الكبير.

وأوضحت أنها تلقت الدعوة من مخرج الحفل فيصل يماني، وأنها سبق وأن شاركت في أوبريتين وطنيين.

وذكرت أن مشاركتها في المهرجان كان حلماً وتحول إلى حقيقة وأمام جمهور تجاوز ثلاثة آلاف متفرج.