السودان .. قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب الخرطوم

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جدة - خالد شويل - أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على أكثر من 300 محتج قرب العاصمة السودانية الخرطوم الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة. ودخلت المظاهرات السودانية يومها العاشر فيما دعا المتظاهرون السودانيون إلى مسيرة احتجاجية جديدة الجمعة للتنديد بارتفاع أسعار المواد الأساسية والعنف الذي طال العديد من المشاركين. ويأتي هذا فيما قامت السلطات الأمنية باعتقال بعض القياديين المعارضين لسياسة الرئيس عمر البشير .

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