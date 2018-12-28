السعودية اليوم / مسؤول بالطيران المدني الكويتي يؤكد أهمية التعاون العربي في النهوض بقطاع الطيران المدني

الرباط 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، المهندس عماد الجلوي، أهمية التعاون بين الدول العربية للنهوض بقطاع الطيران المدني باعتباره قاطرة أساسية في عملية التنمية الشاملة.وشدد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء أمس، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 60 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقد بالرباط على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني من أجل رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات الهادفة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.وأوضح أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية يشكل أحد أهم أطر العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية القرارات التي تتخذ في إطار هذا المجلس في سبيل تطوير منظومة الطيران المدني العربية وتقوية تنافسيته وكذا الارتقاء بجودته.وقال في هذا السياق: إن اجتماع ممثلي سلطات الطيران العربي في إطار الدورة الـ 60 للمجلس، أسفر عن جملة من القرارات المهمة لاسيما في مجال تفعيل دور اللجان الفنية بما يؤدي إلى تعزيز أمن الطيران العربي وزيادة تنافسيته وكفاءته في وجه "التكتلات" المنافسة.كما اشار إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع التنفيذي على تنسيق المواقف والقرارات بشأن الاستحقاقات الدولية في مجال الطيران المدني لاسيما على صعيد انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بدعم ترشيح الدول العربية داخل هذا المجلس الذي يضطلع بدور عالمي في النهوض بمقومات الطيران المدني.يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي هيئة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية وتهدف إلى تنسيق التعاون بين الدول العربية في مجال الطيران المدني، فيما يعتبر المجلس التنفيذي الذي يتألف من تسعة أعضاء بمثابة مجلس إدارة للمنظمة يتولى العمل على تحقيق أهدافها.// انتهى //10:33ت م0019