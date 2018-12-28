الان تتابع مطالبات بمحاسبة مواطن ذبح خروفاً احتفاءً بإعفاء احمد العيسى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: طالب مغردون بمحاسبة شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بذبح خروف على حد تعبيره وذلك ابتهاجًا بإعفاء وزير التعليم الدكتور احمد العيسى وانتقاله إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب. وطالب المغردون بمحاسبة الشخص نظرا لأن تصرفه غير لائق وقد يتسبب في انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في اوساط المجتمع. ومن الجدير ذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمس الخميس أمره بإعفاء وزير التعليم الدكتور احمد العيسى من منصبه.

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