السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل



حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها وعدد من المحافظات والقرى والهجر التابعة لها سالت على إثرها بعض الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:56ت م

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حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها وعدد من المحافظات والقرى والهجر التابعة لها سالت على إثرها بعض الشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:56ت م0245

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