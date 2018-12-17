السعودية | الزعاق: أولى موجات برد “المربعانية” ستبدأ مساء يوم الجمعة القادم وتستمر أيام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الزعاق: أولى موجات برد “المربعانية” ستبدأ مساء يوم الجمعة القادم وتستمر أيام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- أول أسابيع الشتاء الفعلي
نشر قبل 1 دقيقة - 11:24 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
أوضح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن أولى موجات برد المربعانية ستبدأ مساء يوم الجمعة المقبل.. وهي أول أسابيع الشتاء الفعلي.
و ذكر الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أولى موجات برد #المربعانية العام ستبدأ من مساء يوم الجمعة وتستمر معنا لأيام وهي أول أسابيع الشتاء الفعلي”.
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