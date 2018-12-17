السعودية | وزير الإعلام: أمامنا نقلة رقمية طموحة تقودنا إلى عصر إعلامي جديد بدعم من القيادة الرشيدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: أمامنا نقلة رقمية طموحة تقودنا إلى عصر إعلامي جديد بدعم من القيادة الرشيدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- الاثنين, 10 ربيع الآخر الرياض 30° العشاء 05:08 م احدث الأخبار الزعاق: أولى موجات برد “المربعانية” ستبدأ مساء يوم الجمعة القادم وتستمر أيام أبرز المواد في 3 أيام بعد اتفاق السويد.. مليشيا الحوثي تختطف 38 شخصًا في أربع محافظات أبرز المواد وزير الإعلام: أمامنا نقلة رقمية طموحة تقودنا إلى عصر إعلامي جديد بدعم من القيادة الرشيدة أبرز المواد وزير الإعلام يلتقي وزراء الإعلام والاتصال للدول العربية على هامش احتفال الوزارة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي أبرز المواد ← ← وزير الإعلام: أمامنا نقلة رقمية طموحة تقودنا إلى عصر إعلامي جديد بدعم من القيادة الرشيدة نشر قبل 28 دقيقة - 11:08 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة الزعاق: أولى موجات برد “المربعانية” ستبدأ مساء يوم الجمعة القادم وتستمر أيام 11:24 مساءً 17 ديسمبر, 2018 في 3 أيام بعد اتفاق السويد.. مليشيا الحوثي تختطف 38 شخصًا في أربع محافظات 11:20 مساءً 17 ديسمبر, 2018 وزير الإعلام يلتقي وزراء الإعلام والاتصال للدول العربية على هامش احتفال الوزارة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 10:41 مساءً 17 ديسمبر, 2018

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