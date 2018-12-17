السعودية | وفاة والدة الزميل ” عبدالله الشريف “

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة والدة الزميل ” عبدالله الشريف “ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:54 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م المناطق -الرياض انتقلت إلى رحمة الله والدة الزميل عبدالله الشريف ” الكاتب الصحفي وعضو ملتقى صحافييون. “المناطق” التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لزميل عبدالله الشريف وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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