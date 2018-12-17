شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يفتتح معرض دكاكين الخيري لدعم أطفال مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

دشن معالي وزير التجارة و الاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم المعرض الخيري "دكاكين الشتاء 2018" الذي تنظمه دار التمكين الشرقي لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال مرضى السرطان ، وذلك بفندق الفورسيزنز بالرياض .

وتجول معاليه في أركان المعرض الذي يضم 130 ركناً ، واستمع لشرح من القائمين عليه عن ما يتضمنه من معروضات تنوعت بين الحرف والمجوهرات ، والملابس ، والرسوم ، والعمال الخزفية ، مبدياً إعجابه بما شاهده من معروضات ، وقال : مما يبعث السرور هذا العطاء المتميز للمرأة السعودية الذي يستحق الدعم والتشجيع لاستمرار نجاحه .

من جانبها أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز أن هذا التجمع الخيري في المعرض يجمع سيدات الأعمال بمجموعة من المبتدئات ،مما يسهم في تحقيق الاستفادة من تجارب الآخرين ، والبدء من حيث انتهوا لبناء جسور تعاون بين المبتدئن والمتمرسين .

وبينت سمو الأميرة عادلة أن العمل التجاري يدعم العمل الإنساني كما في هذا المعرض الذي يقام لدعم جمعية سند لرعاية أطفال مرضى السرطان ، مشيرة إلى الجمعية تسعى لإيجاد برامج مستدامة تمكنها من توفير دخل سنوي معروف دائم يوفر للمرضى وذويهم ما يحتاجونة .

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل إلى دعم العمل الخيري عبر رسالة الجمعية لتحقيق دعم الموارد المالية لمساعدتها على تحقيق التزماتها اتجاة الأطفال مرضى السرطان المحتاجين وذويهم ، التي تقوم الجمعية برعايتهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم .

وفي ختام حفل الافتتاح كرم معالي وزير التجارة والاستثمار ، المشاركين في المعرض ، كما سلمت سمو الأميرة عادلة درعاً تذكارياً لمعالي الوزير .