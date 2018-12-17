شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام : دعم القيادة سيقودنا إلى نقلة رقمية طموحة في الإعلام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

شهد معالي وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد مساء اليوم حفل وزارة الإعلام باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018/ 2019م، في فندق الفيصلية بالرياض بحضور أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب ومسؤولين في جامعة الدول العربية وإعلاميين وكتاب من مختلف الدول العربية.

واستقبل معالي الدكتور العواد ضيوف الحفل، واصطحبهم في جولة على المعرض المصاحب الذي حوى صورا تاريخية وأدوات صحافة ووثائق عن نشأة وتطور الإعلام السعودي، ثم توجه الجميع بعد ذلك إلى القاعة المخصصة للمناسبة، حيث عزف السلام الملكي، وافتتحت فقرات الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن هوية الرياض عاصمة الإعلام العربي، التي تعكس ما تمثله الرياض كمدينة عربية عصرية تضرب جذورها في عمق التاريخ، بما تحمله من عراقة وأصالة، تلا ذلك عرض مرئي آخر عن عواصم الإعلام العربي السابقة.

ثم ألقى معالي وزير الإعلام كلمة رحب فيها بضيوف المملكة من الوزراء والمسؤولين والصحفيين والإعلاميين، وأوضح خلالها ما تشهده المملكة من نهضة في بنية الإعلام السعودي البشرية والتقنية، وما يمثله اختيار الرياض بالنسبة لتطور الإعلام العربي، والنهوض بقدراته البشرية والمادية، وتوحيد رسالته السامية في مواجهة التحديات، وحشد جهوده لخدمة قضايا الأمة والاهتمام بأولويات الإنسان العربي.

وقال معاليه في كلمته: "تشهد الرياض حاليا وسائر مدن المملكة مشاريع تقنية ورقمية طموحة بدعم واهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ، مؤكدا أن تلك المشاريع الرقمية ستكون بوابة الدخول إلى عصر إعلامي جديد.

عقب ذلك، ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير الدكتور بدر الدين علالي، كلمة بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما ألقى معالي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور علي ناصر الخويلدي كلمة عاصمة الإعلام العربي السابقة بغداد.

ثم أقيمت مراسم تسليم درع عاصمة الإعلام العربي من العاصمة السابقة بغداد إلى العاصمة الحالية الرياض، حيث قدمه معالي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الدكتور علي ناصر الخويلدي إلى معالي وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد.