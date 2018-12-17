شكرا لقرائتكم العيسى رئيسًا لترابط بالتزكية والعريفي نائبًا له والقاضي أمينًا للصندوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدمام

اختار أعضاء مجلس إدارة “ترابط” الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية خلال اجتماع المجلس أمس بالدمام، زيد بن سعد العيسى رئيسًا للمجلس بالتزكية من كافة الأعضاء، وتم ترشيح الدكتور إبراهيم العريفي نائبًا للرئيس واختيار عصام القاضي أمينًا للصندوق.

بدوره، أوضح العيسى أن تزكية الأعضاء بتعيينه رئيسًا يعد تكليفًا؛ وسأل الله العون في إنجاز ما تطمح إليه ترابط في خدمة المرضى ومرافقيهم، مضيفًا أن مهام المجلس الجديد تنتهي بنهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد امتداد للمجلس السابق في خطة العمل والتي سيسعى وزملاؤه المعينون إلى إنجازها.

وألمح العيسى إلى أن جدول أعمال المجلس ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة، مشددًا على مشاريع الاستدامة.

ورحب العيسى بانضمام محمد قريان القحطاني لعضوية المجلس، مؤكدًا أنه إضافة نوعية للمجلس نظير ما يحمله من خبرات في خدمة القطاع الثالث.

وبارك الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية لاختيار العيسى والذي جاء موفقًا بإجماع كافة أعضاء المجلس؛ كونه أحد المؤسسين لترابط ويعد من الداعمين الأساسيين لمسيرة ترابط في خدمة المرضى ومرافقيهم.

كما بارك اختيار العريفي نائبًا للرئيس والقاضي أمينًا.

وأضاف الزاهد أن اجتماع المجلس الاستثنائي ناقش خلال أجندته عددًا من المشاريع القابلة للتنفيذ.

وأشار الزاهد إلى أن اجتماع المجلس ناقش مقترحًا بتكريم رئيس مجلس إدارة ترابط السابق الدكتور صالح اليوسف نظير جهوده التي قدمها خلال فترة رئاسته للمجلس، وأبدى الأعضاء ترحيبهم بالفكرة وجاري الاستعداد لتنفيذها.

وفي سياق متصل، أكد الزاهد أن أعضاء المجلس ناقشوا إمكانية الاستثمار في إيجاد مقر ثابت للمكاتب الجمعية بإجماع الأعضاء للبحث في الفكرة وجدولتها ضمن مشاريع الخطة القادمة للعام الميلادي الجديد، وقد استعرض أهم الأنشطة التي تمت خلال التسع شهور الماضية فقد بلغ عدد أيام السكن للمرضى ومرافقيهم 4,153 ليلة بزيادة 4% عن العام السابق وعدد رحلات التوصيل زادت من 2,134 إلى 2,182 رحلة من مقر إقامة المرضى إلى المستشفيات، وبلغت تكلفة الأجهزة الطبية المصروفة خلال نفس الفترة ما يزيد عن مليون ريال.

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