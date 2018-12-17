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شكرا لقرائتكم المملكة تستقبل أول المنخفضات القطبية نهاية #ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تستقبل المملكة نهاية شهر ديسمبر الجاري أول المنخفضات القطبية وربما الزائر الأبيض يُعانق أجواء الشمال.
وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الساحلية جدة- الليث من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.
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