شكرا لقرائتكم الوزير العواد: هذا الهدف الأهم أمامنا بعد اختيار #الرياض_عاصمة_الإعلام_العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 : عبدالملك آل سميح - تصوير : أثير الحربي

قال الوزير الدكتور عواد صالح العواد لوسائل الإعلام: إن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي مناسبة مهمة جدًّا والرياض هي بيت العرب والمملكة ترأس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب وسوف يكتمل العقد الآن باختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي.

وبين أن الهدف الأساسي هو كيف نقوم بالتنسيق ما بين الأجهزة الإعلامية العربية من خلال تنسيق الرسائل وأن يكون لدينا دعم كامل للعمل العربي المشترك، وأن نوحد المواقف أمام هذه الهجمات الشرسة التي تتعرض لها دولنا وتتعرض لها مجتمعاتنا العربية.

وأضاف أن المملكة اليوم تعيش تطور كبير على كافة الأصعدة بإمكانيات هائلة تسخرها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن الكل يشهد تقدمًا كبيرًا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأن هناك حراكًا على كافة المستويات، فيأتي اليوم اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي مكمل لهذا الحراك بإذن الله، وأن تعكس الرياض عاصمة الإعلام العربي هذا التطور الكبير على كافة المجالات.

المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



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