شكرا لقرائتكم #عبدالرحمن_بن_مساعد : السعوديون كسبوا الجولة وإعلامنا الخارجي متوفى دماغيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن المغردين السعوديين كسبوا الجولة، وحولوا الإعلام المضاد للمملكة إلى “ذباب إلكتروني” وحولوا ضجتهم إلى “طنين”.

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “لا أحب كلمة شرق سلوى مثلًا، أو أن تطلق على حاكم لقب غير اسمه.. الشتائم والإساءات تفقدك حجتك القوية”.

وتابع أن الأزمات التي مرت بها المملكة أثبتت أن إعلامنا ليس على مستوى التحديات، وإعلامنا الخارجي مصاب بـ”وفاة دماغية”!

وأردف: “قطر استثمرت على مدى 20 عامًا في الإعلام، بهدف البحث عن دور أكبر من الحجم، ولا أرى فائدة في كل ما استثمرناه في إعلامنا”.

واستكمل عبدالرحمن بن مساعد: “عندما تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية كانت تبدو كحلم جميل بالنسبة لنا بل وللعالم.. لكنه أثبت أنه لما يقول شيء يسويه ويمشي فيه”.

المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



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