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شكرا لقرائتكم منسوبو #طيران_ناس برفقة أبنائهم يتطوعون مع #إطعام لحفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
زار عدد من موظفي طيران ناس وأبنائهم، الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) في مقرها بالرياض، كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية، وتزامنًا مع الشهر العالمي للتطوع، حيث اطلعوا في أثناء الزيارة على الآلية المتبعة من قبل الجمعية في جمع وتعبئة الأطعمة وتوزيعها على المستفيدين وفق أحدث التقنيات المستخدمة.
ومن جانبه، أكد أحمد المسيند، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس، على حرص الناقل الوطني السعودي القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا المبادرة جاءت لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية التي يوليها طيران ناس اهتمامًا كبيرًا، ومساهمة أيضًا في تفعيل دور القطاع الخاص في المجتمع.
وأضاف: “العمل التطوعي هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع ويعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تكوين الجيل الجديد. كما يحفز على الانخراط في الأعمال الإنسانية، والاستفادة من الطاقات الشابة وتنميتها لخدمة المجتمع.”
وأعرب المسيند عن تقديره لما تقوم به “إطعام” من دور مهم في مجال حفظ النعمة وعمل الخير، مشددًا على أهمية التركيز على جانب التثقيف الغذائي والحد من هدر الطعام، وقال: “إن مساهمتنا مع إطعام تنبع من واجبنا في المشاركة تجاه حفظ النعمة ونشر الوعي بثقافة حفظ الطعام والحد من هدره، وأيضًا نشر روح العمل التطوعي”.
يذكر أن كثيرًا من الأطعمة الزائدة ينتهي بها الحال إلى مكب النفايات، بيد أن إطلاق مثل هذه المبادرات قد يسهم في الحد من الهدر الخاص في الطعام، إذ تصل نسبة الهدر فيه إلى 30% من مجموع الغذاء بالمملكة؛ بحسب “إطعام”، ويُقدر حجم كمية الطعام المهدر للفرد الواحد في المملكة سنويًّا بـ250 كيلوجرامًا، وهو الأعلى عالميًّا.
ويتجاوز ضعف المعدل العالمي والذي يبلغ 115 كيلو جرامًا للفرد، ويصل إجمالي الهدر في الغذاء في المملكة حسب التقرير حوالي 3.8 مليون طن من الغذاء كل عام.
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