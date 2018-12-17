شكرا لقرائتكم منسوبو #طيران_ناس برفقة أبنائهم يتطوعون مع #إطعام لحفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

‏‎زار عدد من موظفي طيران ناس وأبنائهم، الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) في مقرها بالرياض، كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية، وتزامنًا مع ‏الشهر العالمي للتطوع، حيث اطلعوا في أثناء الزيارة على الآلية المتبعة من ‏قبل الجمعية في جمع وتعبئة الأطعمة وتوزيعها على المستفيدين وفق أحدث التقنيات المستخدمة‎.‎

‏ ‎ومن جانبه، أكد أحمد المسيند، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس، على حرص الناقل ‏الوطني السعودي القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا المبادرة جاءت لتفعيل دور ‏المسؤولية الاجتماعية التي يوليها طيران ناس اهتمامًا كبيرًا، ومساهمة أيضًا في تفعيل دور القطاع الخاص ‏في المجتمع‎.‎

وأضاف: “العمل التطوعي هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع ويعتبر من أهم ‏العوامل المؤثرة في ‏تكوين الجيل الجديد. كما يحفز ‏على الانخراط في الأعمال الإنسانية، والاستفادة ‏من ‏الطاقات الشابة وتنميتها لخدمة المجتمع‎.”‎

‏‎ ‎وأعرب المسيند عن تقديره لما تقوم به “إطعام” من دور مهم في مجال حفظ النعمة وعمل الخير، مشددًا ‏على أهمية التركيز على جانب التثقيف الغذائي والحد من هدر الطعام، وقال: “إن مساهمتنا مع إطعام ‏تنبع من واجبنا في المشاركة تجاه حفظ النعمة ونشر الوعي بثقافة حفظ الطعام والحد من هدره، وأيضًا نشر روح العمل التطوعي”‎.‎

‏‎ ‎يذكر أن كثيرًا من الأطعمة الزائدة ينتهي بها الحال إلى مكب النفايات، بيد أن إطلاق مثل هذه المبادرات ‏قد يسهم في الحد من الهدر الخاص في الطعام، إذ تصل نسبة الهدر فيه إلى 30% من مجموع الغذاء ‏بالمملكة؛ بحسب “إطعام”، ويُقدر حجم كمية الطعام المهدر للفرد الواحد في المملكة سنويًّا بـ250 كيلوجرامًا، ‏وهو الأعلى عالميًّا.

ويتجاوز ضعف المعدل العالمي والذي يبلغ 115 كيلو جرامًا للفرد، ويصل إجمالي ‏الهدر في الغذاء في المملكة حسب التقرير حوالي 3.8 مليون طن من الغذاء كل عام‎.‎

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