شكرا لقرائتكم بهدف #تحفيز_القطاع_الخاص_للتوطين .. 5 أهداف لبوابة العمل الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أُطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مبادرة بوابة العمل الوطنية، وذلك دعمًا لاستقرار الأيدي العاملة الوطنية، وزيادة تفاعل المنشآت في عرض الفرص الوظيفية الجاذبة للمواطنين.

وأوضحت العمل أن الخدمات المقدمة منها جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وإدارة السير الذاتية والتقديم على الوظائف وأيضًا الاستفادة من البرنامج، وخدمات العملاء، والتدريب، وأخيرًا المواءمة الإلكترونية.

أما أهداف المبادرة، فهي تحسين عرض الوظائف على البوابة بشكل عادل للجميع، ورفع جدية المنشآت لتوظيف العمالة الوطنية، وزيادة تفاعل القطاع الخاص في عرض المزيد من الوظائف المميزة، بالإضافة إلى زيادة استقرار وتطوير القوى العاملة الوطنية، وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة بشكل فعال وميسر.

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