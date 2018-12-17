الان تتابع اليونيفيل: رصد 4 أنفاق لمليشيا حزب الله شمال إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، الإثنين، رصد 4 أنفاق على الخط الأزرق شمال إسرائيل.

وذكرت اليونيفيل، في بيان، أنه “استناداً إلى التقييم المستقل تأكد حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل”.

وأوضحت أنه “بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقاً لولايتها، يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، ما يشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701″، حسب التصريح الذي جاء على موقعها الإلكتروني.

وأشارت اليونيفيل إلى أنها “تتابع بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف أنفاق على الخط الأزرق من قبل إسرائيل”.

وتابعت: “أبلغت إسرائل اليونيفيل أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق”، مضيفة أنه “قامت الفرق التقنية التابعة لليونيفيل بإجراء عدد من عمليات تفتيش المواقع جنوب الخط الأزرق من أجل تقصي الحقائق”.

وتعليقاً على الأمر، اعتبرت اليونيفيل أن “هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد”، مشيرة إلى أنها “تواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار”.

وطالبت اليونيفيل السلطات اللبنانية “بضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701″، معتبرة أن “الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال هادئاً”.

وقالت، في بيانها، إن قيادة اليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.