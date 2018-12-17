الان تتابع وزير الحج والعمرة يؤكد الاستعداد لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم ، الممثل المفوض لشؤون الحج بجمهورية أفغانستان محمد بلال قاريزاده والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، و الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج جمهورية أفغانستان.

و أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة أن التوجيهات والمتابعة الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بالإعداد الجيد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم.

من جانبه أشاد قاريزاده ، بالخدمات المتطورة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن وفي مقدمتها التوسع في استخدام التقنية وتوظيفها في التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان في هذه الرحلة المباركة منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم بعد انقضاء نسكهم.