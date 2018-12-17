مؤتمر دولي يبحث تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع الرؤية.. غدًا الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق في الرياض.. بمشاركة 36 متحدثًا وخبيرًا واستشاريًّا عالميًّا ومحليًّا

بمشاركة تسعة استشاريين وخبراء سعوديين في إدارة المشاريع، تنطلق صباح يوم غد الثلاثاء مؤتمر إدارة المشاريع الذي ينظمه فرع معهد إدارةالمشاريع بالمملكة العربية السعودية PMI-KSA في الرياض بفندق كراون بلازا - المدينة الرقيمة.

وسيشارك في المؤتمر كل من المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارةالمشاريع في وزارة المالية، ولديه خبرة لأكثر من 38 عامًا في إدارة مشاريع النفط والغاز، كما شغل في السابق العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية. كما يتحدث ممثل مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عاصم القاضي عن عملية تقديم العطاءات للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وسيتحدث القيادي التنفيذي في شركة سابك الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ عن مشاريع سابك العملاقة، والقصص الملهمة للتحديات وتطلعات المستقبل. كما سيتحدث المدير العام لمكتب إدارة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تركي النمر عن الإعداد الصحيح لمكتب إدارة المشاريع، ودوره في تلبية تحقيق احتياجات العمل، وتحقيق الرؤية.

ومن ضمن الأوراق العلمية ورقة مدير مكتب إدارة المشاريع في مجلس الوزراء ناصر إبراهيم المحميد عن أثر استثمارات إدارة المشاريع. فيما ستتحدث الدكتورة تغريد السراج -وهي استشارية في مجال التعليم وريادة الأعمال فيالمملكة العربية السعودية والنظام التعليمي الياباني، وهي أول امرأة سعودية تعمل وتحتل منصبين في جامعة كاليفورنيا - عن برامج ريادة الأعمال، وبناء القدرات وأهميته لتحقيق رؤية 2030.

كما سيتحدث المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومركز برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيرة عن النهج الصحيح لتطوير الصفقات الناجحة، وتعادل القوة الشرائية مع الحد الأدنى من المخاطر بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام.

ومن المنتظر انضمام المهندس صالح الوادعي من شركة أرامكو السعودية والحاصل على جائزة الشيخ حمدان بن محمد للإبداع في إدارة المشاريع لعام٢٠١٨.

ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 36 متحدثًا وخبيرًا واستشاريًّا عالميًّا ومحليًّا، يناقشون آخر المستجدات العالمية في إدارة المشاريع، وذلك خلال الفعاليات.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية المهندسة نبيلة التونسي أن المؤتمر يهدف إلىمناقشة الموضوعات التي تتوافق مع التطلعات الحديثة التي تسعى لها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في الوقت الذي تشهد فيهالسعودية تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية كمشروع نيوم ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وقالت نبيلة التونسي إن المؤتمر سوف يناقش آخر المستجدات من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، هي: إدارة المشاريع الفعالة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع التجديدية، ومشاريع المياه الذكية.

وستقام أربع ورش عمل، هي: فن القيادة للمرأة المحترفة ضمن رؤية 2030، وإدارة المشاريع الحديثة باستخدام تحليلات الأعمال والبيانات الكبيرة، واستراتيجية تطوير المشاريع للاستثمارات الجديدة بالتوافق مع تحديات ومبادرات رؤية 2030، وإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفاعلية.

وأشارت "التونسي" إلى أن المؤتمر سيسهم في رفع مهارات العاملين في مجالإدارة المشاريع، كما سيكون فرصة لجميع المهتمين والعاملين لحضور المؤتمر، والاستفادة مما يطرح ويناقش خلال جلسات المؤتمر العلمية وورش العمل، وبمنزلة تشجيع لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع.

ويدعو معهد إدارة المشاريع (فرع السعودية) المهندسين والمهندسات السعوديين والمهتمين الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال الرابط الآتي:

http://pmi-ksa.org/symposium2018