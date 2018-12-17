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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ورشة عمل "الأصول الفنية والإدارية لاستلام المساجد الأهلية".
حضر الاجتماع من الفرع مدير إدارة المساجد، ومدير المشاريع والصيانة، ومدير إدارة أصول المساجد، والمستشار القانوني، ومدير العلاقات العامة والإعلام.
وبحثت اللجنة آلية استلام المساجد الحالية، وأوجه القصور فيها ومعالجتها، ووضع المساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وكذلك بحث آلية لوضع المساجد المؤقتة داخل نجران ومحافظاتها، ومدى نظاميتها.
وتم الاتفاق على تكوين لجنتين: لجنة مبدئية ولجنة نهائية لتحديد الاحتياج، وكذلك تحديد طريقة استلام وتحديد المواقع، والموافقة على بنائها، وتكون تلك اللجان بمشاركة المستشار القانوني والإدارات المذكورة أعلاه.
كما تم تكليف الإدارات المذكورة بعمل حصر دقيق لجميع المساجد المستلمة وغير المستلمة والأهلية، والمساجد التي تحتاج إلى استلام، والمساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وحصر جميع المساجد التي لا يوجد عليها صيانة.
وأوصى فضيلته اللجنة بتقوى الله -جل وعلا- والإخلاص في القول والعمل، واحتساب الأجر فيما نقوم به، مشددًا على أن تكون الإجراءات نظامية ودقيقة لما يحفظ حاجة الناس ومصالحها، ويحقق تطلعات ولاة الأمر، وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية بتنفيذ الأنظمة المرعية.
"الشؤون الإسلامية" بنجران تعقد ورشة "الأصول الفنية والإدارية لاستلام المساجد الأهلية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ورشة عمل "الأصول الفنية والإدارية لاستلام المساجد الأهلية".
حضر الاجتماع من الفرع مدير إدارة المساجد، ومدير المشاريع والصيانة، ومدير إدارة أصول المساجد، والمستشار القانوني، ومدير العلاقات العامة والإعلام.
وبحثت اللجنة آلية استلام المساجد الحالية، وأوجه القصور فيها ومعالجتها، ووضع المساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وكذلك بحث آلية لوضع المساجد المؤقتة داخل نجران ومحافظاتها، ومدى نظاميتها.
وتم الاتفاق على تكوين لجنتين: لجنة مبدئية ولجنة نهائية لتحديد الاحتياج، وكذلك تحديد طريقة استلام وتحديد المواقع، والموافقة على بنائها، وتكون تلك اللجان بمشاركة المستشار القانوني والإدارات المذكورة أعلاه.
كما تم تكليف الإدارات المذكورة بعمل حصر دقيق لجميع المساجد المستلمة وغير المستلمة والأهلية، والمساجد التي تحتاج إلى استلام، والمساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وحصر جميع المساجد التي لا يوجد عليها صيانة.
وأوصى فضيلته اللجنة بتقوى الله -جل وعلا- والإخلاص في القول والعمل، واحتساب الأجر فيما نقوم به، مشددًا على أن تكون الإجراءات نظامية ودقيقة لما يحفظ حاجة الناس ومصالحها، ويحقق تطلعات ولاة الأمر، وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية بتنفيذ الأنظمة المرعية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:08 PM
عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ورشة عمل "الأصول الفنية والإدارية لاستلام المساجد الأهلية".
حضر الاجتماع من الفرع مدير إدارة المساجد، ومدير المشاريع والصيانة، ومدير إدارة أصول المساجد، والمستشار القانوني، ومدير العلاقات العامة والإعلام.
وبحثت اللجنة آلية استلام المساجد الحالية، وأوجه القصور فيها ومعالجتها، ووضع المساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وكذلك بحث آلية لوضع المساجد المؤقتة داخل نجران ومحافظاتها، ومدى نظاميتها.
وتم الاتفاق على تكوين لجنتين: لجنة مبدئية ولجنة نهائية لتحديد الاحتياج، وكذلك تحديد طريقة استلام وتحديد المواقع، والموافقة على بنائها، وتكون تلك اللجان بمشاركة المستشار القانوني والإدارات المذكورة أعلاه.
كما تم تكليف الإدارات المذكورة بعمل حصر دقيق لجميع المساجد المستلمة وغير المستلمة والأهلية، والمساجد التي تحتاج إلى استلام، والمساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وحصر جميع المساجد التي لا يوجد عليها صيانة.
وأوصى فضيلته اللجنة بتقوى الله -جل وعلا- والإخلاص في القول والعمل، واحتساب الأجر فيما نقوم به، مشددًا على أن تكون الإجراءات نظامية ودقيقة لما يحفظ حاجة الناس ومصالحها، ويحقق تطلعات ولاة الأمر، وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية بتنفيذ الأنظمة المرعية.
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المصدر : الخليج 365
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