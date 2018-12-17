مفتي هونج كونج يؤكد رفضه لتدخل مجلس الشيوخ الأمريكي بالشأن السعودي

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رفض مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي في الشأن السعودي الداخلي، وأي صورة مساس بالمملكة وقادتها، لافتاً إلى أن المملكة اتخذت ما يلزم حيال القضايا المثارة، ومن ثم فلا داعي البتة للمزايدة.
وفي التفاصيل، أكد الشيخ "أرشد" أن ثقل المملكة ومكانتها وجهود قيادتها الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين جهود لا تنكر بل هي محل التقدير والاحترام.
وثمن مفتي هونج كونج الجهود المتواصلة التي تقدمها السعودية في رعاية مصالح المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن أي مساس بسيادة وأمن السعودية هو مساس للمسلمين بالعالم.
وسأل الشيخ أرشد الله ــ تعالى ــ أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه مصلحة وخير لعز الإسلام وأهله، وأن يصرف عن المملكة وأهلها الشر، وأن يديم عليها التمسك بالكتاب العزيز والسنة الغراء بفهم السلف الصالح.
مفتي هونج كونج يؤكد رفضه لتدخل مجلس الشيوخ الأمريكي بالشأن السعوديعبدالله العنزي الخليج 365 2018-12-17
رفض مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي في الشأن السعودي الداخلي، وأي صورة مساس بالمملكة وقادتها، لافتاً إلى أن المملكة اتخذت ما يلزم حيال القضايا المثارة، ومن ثم فلا داعي البتة للمزايدة.
وفي التفاصيل، أكد الشيخ "أرشد" أن ثقل المملكة ومكانتها وجهود قيادتها الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين جهود لا تنكر بل هي محل التقدير والاحترام.
وثمن مفتي هونج كونج الجهود المتواصلة التي تقدمها السعودية في رعاية مصالح المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن أي مساس بسيادة وأمن السعودية هو مساس للمسلمين بالعالم.
وسأل الشيخ أرشد الله ــ تعالى ــ أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه مصلحة وخير لعز الإسلام وأهله، وأن يصرف عن المملكة وأهلها الشر، وأن يديم عليها التمسك بالكتاب العزيز والسنة الغراء بفهم السلف الصالح.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:06 PM
ثمّن دور خادم الحرمين وولي العهد في خدمة مصالح المسلمين في العالم
رفض مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي في الشأن السعودي الداخلي، وأي صورة مساس بالمملكة وقادتها، لافتاً إلى أن المملكة اتخذت ما يلزم حيال القضايا المثارة، ومن ثم فلا داعي البتة للمزايدة.
وفي التفاصيل، أكد الشيخ "أرشد" أن ثقل المملكة ومكانتها وجهود قيادتها الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومواقفها تجاه الإسلام والمسلمين جهود لا تنكر بل هي محل التقدير والاحترام.
وثمن مفتي هونج كونج الجهود المتواصلة التي تقدمها السعودية في رعاية مصالح المسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن أي مساس بسيادة وأمن السعودية هو مساس للمسلمين بالعالم.
وسأل الشيخ أرشد الله ــ تعالى ــ أن يحفظ المملكة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه مصلحة وخير لعز الإسلام وأهله، وأن يصرف عن المملكة وأهلها الشر، وأن يديم عليها التمسك بالكتاب العزيز والسنة الغراء بفهم السلف الصالح.
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المصدر : الخليج 365
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