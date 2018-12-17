"العيسى" رئيساً لترابط بتزكية المجلس و"العريفي" نائباً له و"القاضي" أميناً للصندوق

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اختار أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، خلال اجتماع المجلس أمس بالدمام؛ زيد بن سعد العيسى رئيساً للمجلس بالتزكية من كافة الأعضاء، وترشيح الدكتور إبراهيم العريفي نائباً للرئيس، واختيار عصام القاضي أميناً للصندوق.
بدوره أوضح "العيسى" أن تزكية الأعضاء بتعيينه رئيساً يعد تكليفاً؛ وسأل الله العون في إنجاز ما تطمح إليه ترابط في خدمة المرضى ومرافقيهم، مضيفاً أن مهام المجلس الجديد تنتهي بنهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أن المجلس الجديد امتداد للمجلس السابق في خطة العمل، والتي سيسعى وزملاؤه المعينون على إنجازها.
وألمح "العيسى" إلى أن جدول أعمال المجلس ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة، مشدداً على مشاريع الاستدامة.
ورحب "العيسى" بانضمام محمد قريان القحطاني لعضوية المجلس، مؤكداً أنه إضافة نوعية للمجلس؛ نظير ما يحمله من خبرات في خدمة القطاع الثالث.
وبارك الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية لاختيار العيسى، والذي جاء بإجماع كافة أعضاء المجلس؛ كونه أحد المؤسسين لـ"ترابط"، ويعد من الداعمين الأساسيين لمسيرة "ترابط" في خدمة المرضى ومرافقيهم. كما بارك اختيار "العريفي" نائباً للرئيس و"القاضي" أميناً.
وأضاف "الزاهد" أن اجتماع المجلس الاستثنائي ناقش خلال أجندته عدداً من المشاريع القابلة للتنفيذ.
وأشار "الزاهد" إلى نقاش اجتماع المجلس لمقترح تكريم رئيس مجلس إدارة ترابط السابق الدكتور صالح اليوسف، نظير جهوده التي قدمها خلال فترة رئاسته للمجلس.
وأبدى الأعضاء ترحيبهم بالفكرة، وجار الاستعداد لتنفيذها.
وفي سياق متصل، أكد "الزاهد" أن أعضاء المجلس ناقشوا إمكانية الاستثمار في إيجاد مقر ثابت للمكاتب الجمعية بإجماع الأعضاء للبحث في الفكرة، وجدولتها ضمن مشاريع الخطة المقبلة للعام الميلادي الجديد، واستعرض أهم الأنشطة التي تمت خلال التسعة شهور الماضية، فقد بلغ عدد أيام السكن للمرضى، ومرافقيهم 4,153 ليلة بزيادة 4% عن العام السابق وعدد رحلات التوصيل زادت من 2,134 إلى 2,182 رحلة من مقر إقامة المرضى إلى المستشفيات، وبلغت تكلفة الأجهزة الطبية المصروفة خلال نفس الفترة ما يزيد عن مليون ريال.
"العيسى" رئيساً لترابط بتزكية المجلس و"العريفي" نائباً له و"القاضي" أميناً للصندوقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
اختار أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، خلال اجتماع المجلس أمس بالدمام؛ زيد بن سعد العيسى رئيساً للمجلس بالتزكية من كافة الأعضاء، وترشيح الدكتور إبراهيم العريفي نائباً للرئيس، واختيار عصام القاضي أميناً للصندوق.
بدوره أوضح "العيسى" أن تزكية الأعضاء بتعيينه رئيساً يعد تكليفاً؛ وسأل الله العون في إنجاز ما تطمح إليه ترابط في خدمة المرضى ومرافقيهم، مضيفاً أن مهام المجلس الجديد تنتهي بنهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أن المجلس الجديد امتداد للمجلس السابق في خطة العمل، والتي سيسعى وزملاؤه المعينون على إنجازها.
وألمح "العيسى" إلى أن جدول أعمال المجلس ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة، مشدداً على مشاريع الاستدامة.
ورحب "العيسى" بانضمام محمد قريان القحطاني لعضوية المجلس، مؤكداً أنه إضافة نوعية للمجلس؛ نظير ما يحمله من خبرات في خدمة القطاع الثالث.
وبارك الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية لاختيار العيسى، والذي جاء بإجماع كافة أعضاء المجلس؛ كونه أحد المؤسسين لـ"ترابط"، ويعد من الداعمين الأساسيين لمسيرة "ترابط" في خدمة المرضى ومرافقيهم. كما بارك اختيار "العريفي" نائباً للرئيس و"القاضي" أميناً.
وأضاف "الزاهد" أن اجتماع المجلس الاستثنائي ناقش خلال أجندته عدداً من المشاريع القابلة للتنفيذ.
وأشار "الزاهد" إلى نقاش اجتماع المجلس لمقترح تكريم رئيس مجلس إدارة ترابط السابق الدكتور صالح اليوسف، نظير جهوده التي قدمها خلال فترة رئاسته للمجلس.
وأبدى الأعضاء ترحيبهم بالفكرة، وجار الاستعداد لتنفيذها.
وفي سياق متصل، أكد "الزاهد" أن أعضاء المجلس ناقشوا إمكانية الاستثمار في إيجاد مقر ثابت للمكاتب الجمعية بإجماع الأعضاء للبحث في الفكرة، وجدولتها ضمن مشاريع الخطة المقبلة للعام الميلادي الجديد، واستعرض أهم الأنشطة التي تمت خلال التسعة شهور الماضية، فقد بلغ عدد أيام السكن للمرضى، ومرافقيهم 4,153 ليلة بزيادة 4% عن العام السابق وعدد رحلات التوصيل زادت من 2,134 إلى 2,182 رحلة من مقر إقامة المرضى إلى المستشفيات، وبلغت تكلفة الأجهزة الطبية المصروفة خلال نفس الفترة ما يزيد عن مليون ريال.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:05 PM
خلال لقاء مجلس الإدارة الاستثنائي
اختار أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، خلال اجتماع المجلس أمس بالدمام؛ زيد بن سعد العيسى رئيساً للمجلس بالتزكية من كافة الأعضاء، وترشيح الدكتور إبراهيم العريفي نائباً للرئيس، واختيار عصام القاضي أميناً للصندوق.
بدوره أوضح "العيسى" أن تزكية الأعضاء بتعيينه رئيساً يعد تكليفاً؛ وسأل الله العون في إنجاز ما تطمح إليه ترابط في خدمة المرضى ومرافقيهم، مضيفاً أن مهام المجلس الجديد تنتهي بنهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أن المجلس الجديد امتداد للمجلس السابق في خطة العمل، والتي سيسعى وزملاؤه المعينون على إنجازها.
وألمح "العيسى" إلى أن جدول أعمال المجلس ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة، مشدداً على مشاريع الاستدامة.
ورحب "العيسى" بانضمام محمد قريان القحطاني لعضوية المجلس، مؤكداً أنه إضافة نوعية للمجلس؛ نظير ما يحمله من خبرات في خدمة القطاع الثالث.
وبارك الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية لاختيار العيسى، والذي جاء بإجماع كافة أعضاء المجلس؛ كونه أحد المؤسسين لـ"ترابط"، ويعد من الداعمين الأساسيين لمسيرة "ترابط" في خدمة المرضى ومرافقيهم. كما بارك اختيار "العريفي" نائباً للرئيس و"القاضي" أميناً.
وأضاف "الزاهد" أن اجتماع المجلس الاستثنائي ناقش خلال أجندته عدداً من المشاريع القابلة للتنفيذ.
وأشار "الزاهد" إلى نقاش اجتماع المجلس لمقترح تكريم رئيس مجلس إدارة ترابط السابق الدكتور صالح اليوسف، نظير جهوده التي قدمها خلال فترة رئاسته للمجلس.
وأبدى الأعضاء ترحيبهم بالفكرة، وجار الاستعداد لتنفيذها.
وفي سياق متصل، أكد "الزاهد" أن أعضاء المجلس ناقشوا إمكانية الاستثمار في إيجاد مقر ثابت للمكاتب الجمعية بإجماع الأعضاء للبحث في الفكرة، وجدولتها ضمن مشاريع الخطة المقبلة للعام الميلادي الجديد، واستعرض أهم الأنشطة التي تمت خلال التسعة شهور الماضية، فقد بلغ عدد أيام السكن للمرضى، ومرافقيهم 4,153 ليلة بزيادة 4% عن العام السابق وعدد رحلات التوصيل زادت من 2,134 إلى 2,182 رحلة من مقر إقامة المرضى إلى المستشفيات، وبلغت تكلفة الأجهزة الطبية المصروفة خلال نفس الفترة ما يزيد عن مليون ريال.
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المصدر : الخليج 365
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