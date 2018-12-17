تأمين 30 رافعة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ18 مطاراً بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - "بن مريع" ثمن دعم هيئة الطيران لتطوير الخدمات المقدمة للركاب

قامت الشركة المشغلة لساحات مطارات المملكة بشراء 30 رافعة طبية حديثة الصنع بمواصفات عالمية وصلت منها 11 رافعة طبية إلى المملكة، والمتبقي منها سوف يصل خلال 90 يوماً.

وفي التفاصيل، قال إبراهيم يحيى مريع رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات: سيتم تزويد مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطارات: أبها والقصيم وحائل والباحة والأحساء ووادي الدواسر والقيصومة وشرورة ورفحاء والعلا والجوف وينبع والطائف وجازان وبيشة والدوادمي برافعات طبية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: جاء ذلك في ظل الدعم القوي الذي يلقاه كافة المستثمرين في الهيئة العامة للطيران المدني وتحقيقاً لرؤية 2030 وبدعم خاص من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكافة المسؤولين بالهيئة حيث يتم العمل على تحسين وتطوير العديد من الخدمات المقدمة للركاب داخل ساحات المطارات ومنها تأمين وتشغيل الرافعات الطبية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة واستعداداً لتشغيل الصالة الجديدة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز بجدة وحرصاً على الرقي بمستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة الغالية من الركاب.

وأعرب "بن مريع" عن شكره لكافة المسؤولين بالهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة عبدالحكيم التميمي على الدعم القوي الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح، مثمناً دور الخطوط السعودية ممثلة في المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية لدوره الإيجابي.