محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، قرارًا بتعيين اللواء مبارك بن مبارك العصيل مديرًا لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

يُشار إلى أن "العصيل" من الكفاءات الأمنية المتميزة، وشغل العديد من المناصب، كان آخرها نائبًا لمدير شرطة المنطقة الشرقية.