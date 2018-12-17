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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، قرارًا بتعيين اللواء مبارك بن مبارك العصيل مديرًا لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.
يُشار إلى أن "العصيل" من الكفاءات الأمنية المتميزة، وشغل العديد من المناصب، كان آخرها نائبًا لمدير شرطة المنطقة الشرقية.
"العصيل" مديرًا لشرطة منطقة المدينة المنورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، قرارًا بتعيين اللواء مبارك بن مبارك العصيل مديرًا لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.
يُشار إلى أن "العصيل" من الكفاءات الأمنية المتميزة، وشغل العديد من المناصب، كان آخرها نائبًا لمدير شرطة المنطقة الشرقية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:04 PM
أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، قرارًا بتعيين اللواء مبارك بن مبارك العصيل مديرًا لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.
يُشار إلى أن "العصيل" من الكفاءات الأمنية المتميزة، وشغل العديد من المناصب، كان آخرها نائبًا لمدير شرطة المنطقة الشرقية.
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المصدر : الخليج 365
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