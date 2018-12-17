سمك موطنه اليابان يغزو ساحل أميركا على المحيط الهادئ.. التفاصيل هنا

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عثر غواصون أميركيون مؤخراً في مياه خليج مونتيري في ولاية كاليفورنيا، على نوع من الأسماك يرجع موطنه الأصلي إلى شواطئ اليابان، كما شوهدت الأسماك التي تشتهر بمظهرها المشابه للحمار الوحشي ولها خطوط سوداء وبيضاء من قبل مرتادي شواطئ خليج مونتيري عدة مرات في المنطقة.
وحول أسباب تواجد هذه الأسماك على الشواطئ الأميركية المطلة على المحيط الهادئ، وأسباب هجرتها من موطنها الأصلي في اليابان، أفاد باحثون بأن موجات تسونامي الهائلة التي حدثت في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) 2011 وكانت قوته 9.1 درجة تسببت في هذا النوع من السمك إلى جانب أنواع بحرية أخرى خارج مياه اليابان.
ويعتقد هؤلاء الباحثون، وفقاً لـ"سكاي نيوز" الأميركية أن موجات تسونامي تسببت في نقل 289 نوعاً على مدار السنوات التي أعقبت الزلزال.
وذكروا أن انتشار هذه الأنواع حدث لأنها كائنات غير قابلة للتحلل، مما أدى إلى أطول بقاء موثق عبر المحيطات وتشتت الأنواع الساحلية.
وأضافوا أن أول سمكة من هذا النوع اكتشفت على السواحل الأميركية في ديسمبر 2014، لكن لم يجر التعرف على نوعها سوى في وقت لاحق فقط.
سمك موطنه اليابان يغزو ساحل أميركا على المحيط الهادئ.. التفاصيل هناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
عثر غواصون أميركيون مؤخراً في مياه خليج مونتيري في ولاية كاليفورنيا، على نوع من الأسماك يرجع موطنه الأصلي إلى شواطئ اليابان، كما شوهدت الأسماك التي تشتهر بمظهرها المشابه للحمار الوحشي ولها خطوط سوداء وبيضاء من قبل مرتادي شواطئ خليج مونتيري عدة مرات في المنطقة.
وحول أسباب تواجد هذه الأسماك على الشواطئ الأميركية المطلة على المحيط الهادئ، وأسباب هجرتها من موطنها الأصلي في اليابان، أفاد باحثون بأن موجات تسونامي الهائلة التي حدثت في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) 2011 وكانت قوته 9.1 درجة تسببت في هذا النوع من السمك إلى جانب أنواع بحرية أخرى خارج مياه اليابان.
ويعتقد هؤلاء الباحثون، وفقاً لـ"سكاي نيوز" الأميركية أن موجات تسونامي تسببت في نقل 289 نوعاً على مدار السنوات التي أعقبت الزلزال.
وذكروا أن انتشار هذه الأنواع حدث لأنها كائنات غير قابلة للتحلل، مما أدى إلى أطول بقاء موثق عبر المحيطات وتشتت الأنواع الساحلية.
وأضافوا أن أول سمكة من هذا النوع اكتشفت على السواحل الأميركية في ديسمبر 2014، لكن لم يجر التعرف على نوعها سوى في وقت لاحق فقط.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:13 PM
شاهده مرتادو شواطئ كاليفورنيا
عثر غواصون أميركيون مؤخراً في مياه خليج مونتيري في ولاية كاليفورنيا، على نوع من الأسماك يرجع موطنه الأصلي إلى شواطئ اليابان، كما شوهدت الأسماك التي تشتهر بمظهرها المشابه للحمار الوحشي ولها خطوط سوداء وبيضاء من قبل مرتادي شواطئ خليج مونتيري عدة مرات في المنطقة.
وحول أسباب تواجد هذه الأسماك على الشواطئ الأميركية المطلة على المحيط الهادئ، وأسباب هجرتها من موطنها الأصلي في اليابان، أفاد باحثون بأن موجات تسونامي الهائلة التي حدثت في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) 2011 وكانت قوته 9.1 درجة تسببت في هذا النوع من السمك إلى جانب أنواع بحرية أخرى خارج مياه اليابان.
ويعتقد هؤلاء الباحثون، وفقاً لـ"سكاي نيوز" الأميركية أن موجات تسونامي تسببت في نقل 289 نوعاً على مدار السنوات التي أعقبت الزلزال.
وذكروا أن انتشار هذه الأنواع حدث لأنها كائنات غير قابلة للتحلل، مما أدى إلى أطول بقاء موثق عبر المحيطات وتشتت الأنواع الساحلية.
وأضافوا أن أول سمكة من هذا النوع اكتشفت على السواحل الأميركية في ديسمبر 2014، لكن لم يجر التعرف على نوعها سوى في وقت لاحق فقط.
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المصدر : الخليج 365
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