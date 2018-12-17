بلدية غميقة تعلن إغلاق متنزه العين الحارة.. و"المالكي" يوضح الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - السيول الأخيرة جرفته بالكامل وأصبح مجرى المياه الحارة يشكِّل خطرًا

أكد رئيس بلدية غميقة، المهندس عبد العزيز المالكي، أن السبب وراء إغلاق متنزه العين الحارة هو أن المتنزه قد اختفى تمامًا بعد أن داهمته السيول الأخيرة التي كانت بسبب انهيار السد الواقع بوادي الليث؛ إذ توجهت تلك السيول مباشرة إلى المتنزه، وجرفته بالكامل، ولم يبقَ منه شيء؛ وهو ما جعل مجرى المياه الحارة يشكِّل خطرًا كبيرًا.

وأضاف "المالكي": ستقوم البلدية بإنشاء مشروعَيْن خاصَّيْن بمتنزه العين الحارة، إضافة إلى عمل حماية خرسانية بامتداد الوادي لحماية المتنزه من السيول.

وكانت بلدية غميقة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي في "تويتر" إغلاق متنزه العين الحارة حتى إشعار آخر دون أن تذكر أسباب ذلك؛ وهو الأمر الذي جعل عددًا من المواطنين يبدي تذمره من هذا القرار الذي جاء في وقت إجازة الربيع؛ إذ كان البعض يستعد لزيارة المتنزه للاستفادة من نبع العين الحارة.